Sadettin Ökten'in medeniyet notları

Tarih boyunca medeniyet, toplumların ufuk ve dünya görüşleri etrafında şekillenen bir birikimi ifade etti. Osmanlı son döneminin seçkin simalarından Celal Hoca namı ile meşhur Celallettin Ökten'in oğlu Sadettin Ökten, hayatını bir medeniyet sofrasında geçirdi. Tanıştıkları, gördükleri, dinledikleri ve ilgi duydukları ile adeta bir dönemin kaydını tuttu. Sizler için Sadettin Ökten'in notlarının arasından medeniyete dair cümleleri araştırdık.