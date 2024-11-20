Arama

Menu

Sadettin Ökten'in medeniyet notları

Tarih boyunca medeniyet, toplumların ufuk ve dünya görüşleri etrafında şekillenen bir birikimi ifade etti. Osmanlı son döneminin seçkin simalarından Celal Hoca namı ile meşhur Celallettin Ökten'in oğlu Sadettin Ökten, hayatını bir medeniyet sofrasında geçirdi. Tanıştıkları, gördükleri, dinledikleri ve ilgi duydukları ile adeta bir dönemin kaydını tuttu. Sizler için Sadettin Ökten'in notlarının arasından medeniyete dair cümleleri araştırdık.

Giriş Tarihi: 20.11.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:04
  • 1
  • 20

💠

Yeni insanımız, eski değerlerimizden tümüyle kopmamıştır ve kopmak istememektedir. Geçen yıllar içinde daha kuvvetle hissetmektedir ki eski değerlerimizden kopmak kendisi için yok olmak demektir.

Sadettin Ökten

  • 2
  • 20

💠

Her medeniyet anlayışı, insanını, kendi ufku ve dünyası içinde eğitir ve yetiştirir.

Sadettin Ökten

  • 3
  • 20

💠

Şair sıradan biri değildir, meselesi olan insandır. Herkesi mesut eden şartlar ve muhit, şaire dar gelir, yetmez.

Sadettin Ökten

  • 4
  • 20

💠

Geleneğimize göre hayat, böyle ucuz ve sıradan bir olgu değildir, gerçek dünyanın bu dünyada iken inşa edildiği en kıymetli varlığımızdır.

Sadettin Ökten

  • 5
  • 20

💠

Kanlıca'nın bir simge semt olarak İstanbul varlığındaki yeri bilinirse, Kanlıca ihtiyarlarının kıymeti ve anlamı çok daha açık bir biçimde ortaya çıkar.

Sadettin Ökten

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN