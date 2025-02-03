Prof. Dr. İsmail Güleç’in anlatımıyla Kara Davud

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Bekir Salih Yaman: Kitabın adı neden Kara Davud?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

◾ Kitabın tam adı şu: Tevfîku muvaffıkı'l-hayrât li-neyli'l-berekât fî hidmeti menbai's-saâdât şerhu Delâili'l-hayrât. Bu kadar uzun olunca akılda kalması zor. O yüzden müellifinin adı ile Kara Davud olarak anılmış. Şâzeliyye tarikatının Cezûliyye kolunun kurucusu olan Şeyh Cezûlî'nin bu risâlesi müridleri arasında tarikat evrâdı olarak okunan kitap.