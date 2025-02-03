Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Prof. Dr. İsmail Güleç'in anlatımıyla Kara Davud

Prof. Dr. İsmail Güleç'in anlatımıyla Kara Davud

Yayınlanma Tarihi: Şubat 03, 2025 14:00 Güncelleme Tarihi: Şubat 03, 2025 14:25

İslam düşünce tarihinde şerh ve haşiyeler ciddi yer tutar. Bir kitabın daha iyi anlaşılması ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan şerhler, şarihin zihin kodlarını öğrenmemizi de sağlar. Asırlardır Allah Resulü'nü (SAV) anmak için en çok başvurulan kaynaklardan biri olan Delailü'l Hayrat üzerine pek çok alim şerh yazsa da hiçbiri Kara Davud kadar etkili olamadı. Prof. Dr. İsmail Güleç Kara Davud'u anlattı.

1/9
Prof. Dr. İsmail Güleç’in anlatımıyla Kara Davud

Bekir Salih Yaman: Kitabın adı neden Kara Davud?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

◾ Kitabın tam adı şu: Tevfîku muvaffıkı'l-hayrât li-neyli'l-berekât fî hidmeti menbai's-saâdât şerhu Delâili'l-hayrât. Bu kadar uzun olunca akılda kalması zor. O yüzden müellifinin adı ile Kara Davud olarak anılmış. Şâzeliyye tarikatının Cezûliyye kolunun kurucusu olan Şeyh Cezûlî'nin bu risâlesi müridleri arasında tarikat evrâdı olarak okunan kitap.

2/9
Prof. Dr. İsmail Güleç’in anlatımıyla Kara Davud

Bekir Salih Yaman: Kara Davud'un müellifi kim?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

◾ Bir ulema ailesine mensup birisi. Kanûnî Sultan Süleyman devri müderrislerinden Kara Dâvud İzmitî'nin (1541) neslinden geldiği tahmin edilen Karadâvudzâde Mehmed Efendi'dir (ö. 1756). Maalesef hakkında fazla bilgimiz yok.

https://www.instagram.com/p/DFml2HIBplq/

3/9
Prof. Dr. İsmail Güleç’in anlatımıyla Kara Davud

Bekir Salih Yaman: Kitabın özelliği nedir?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

◾ Kitap Delâil-i Hayrât tercümesi ve şerhinden çok daha fazlasıdır. Mehmed Efendi eserinde klasik şerh yönteminden farklı. Salavat ve duaların naklederken farklı konulara geçer, bunları birbirinden farklı kıssa ve tasavvufî menkıbelerle zenginleştirir. Eserin hacmi genişler, şerhten öte telif eser mahiyetini alır. Ahlâk ve siyer konularını işleyen bir mev'iza kitabıdır.

4/9
Prof. Dr. İsmail Güleç’in anlatımıyla Kara Davud

Bekir Salih Yaman: Kitabın muhtevası hakkında bilgi verir misiniz?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

◾ Kitap bir girişten sonra sekiz bölüme (hizib) ayırmak mümkündür. Girişte Cezûlî'nin eserini yazmasına vesile olan menkıbeler anlatılır.

1. Bölüm: Hz. Peygamber'e (SAV) salavat getirmenin fazileti, ebeveyni, doğumu, isimleri, isrâ ve mi'racı, arş, kürsî ve yedi gök tabakası, âlemlerin sayısı meselesi ve İblîs hakkındaki hikâyeler gibi konulara yer verilir.

2. Bölüm: Ehl-i abâ'nın sayısı ve Resûl-i Ekrem'in (SAV) hissî mûcizeleriyle ilgilidir.

5/9
Prof. Dr. İsmail Güleç’in anlatımıyla Kara Davud

3. Bölüm: Mukarrebîn ve hamele-i arş, cennet ehlinin ziyafet günleri, kevser, Resûlullah'ın hicreti, ayın yarılması (inşikāku'l-kamer) olayı ve Ebû Eyyûb el-Ensârî (RA) kıssası zikredilir.

4. Bölüm: Yahudi âlimlerine dair bazı menkıbeler, çocukların yaptıkları amellerin sevabının ebeveynlerine ulaşması ve namazın keyfiyeti gibi hususlarla ilgilidir.

5. Bölüm: Hızır ve İlyâs kıssaları, meleklerin tesbihi ve cuma namazının fazileti konularına temas edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık, Borçluluk Olabilir mi: Sözlükçülüğün Açmazları

Dindarlık, Borçluluk Olabilir mi: Sözlükçülüğün Açmazları

Tarihin en önemli kütüphaneleri

Tarihin en önemli kütüphaneleri

Prof. Dr. İsmail Güleç’in anlatımıyla Kara Davud

Prof. Dr. İsmail Güleç'in anlatımıyla Kara Davud

Mescid-i Aksa’daki namazgahlar

Mescid-i Aksa'daki namazgahlar

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

Filistin’in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler