Prof. Dr. İsmail Güleç'in anlatımıyla Kara Davud
İslam düşünce tarihinde şerh ve haşiyeler ciddi yer tutar. Bir kitabın daha iyi anlaşılması ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan şerhler, şarihin zihin kodlarını öğrenmemizi de sağlar. Asırlardır Allah Resulü'nü (SAV) anmak için en çok başvurulan kaynaklardan biri olan Delailü'l Hayrat üzerine pek çok alim şerh yazsa da hiçbiri Kara Davud kadar etkili olamadı. Prof. Dr. İsmail Güleç Kara Davud'u anlattı.
Bekir Salih Yaman: Kitabın adı neden Kara Davud?
Prof. Dr. İsmail Güleç:
◾ Kitabın tam adı şu: Tevfîku muvaffıkı'l-hayrât li-neyli'l-berekât fî hidmeti menbai's-saâdât şerhu Delâili'l-hayrât. Bu kadar uzun olunca akılda kalması zor. O yüzden müellifinin adı ile Kara Davud olarak anılmış. Şâzeliyye tarikatının Cezûliyye kolunun kurucusu olan Şeyh Cezûlî'nin bu risâlesi müridleri arasında tarikat evrâdı olarak okunan kitap.
Bekir Salih Yaman: Kara Davud'un müellifi kim?
Prof. Dr. İsmail Güleç:
◾ Bir ulema ailesine mensup birisi. Kanûnî Sultan Süleyman devri müderrislerinden Kara Dâvud İzmitî'nin (1541) neslinden geldiği tahmin edilen Karadâvudzâde Mehmed Efendi'dir (ö. 1756). Maalesef hakkında fazla bilgimiz yok.
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Bekir Salih Yaman: Kitabın özelliği nedir?
Prof. Dr. İsmail Güleç:
◾ Kitap Delâil-i Hayrât tercümesi ve şerhinden çok daha fazlasıdır. Mehmed Efendi eserinde klasik şerh yönteminden farklı. Salavat ve duaların naklederken farklı konulara geçer, bunları birbirinden farklı kıssa ve tasavvufî menkıbelerle zenginleştirir. Eserin hacmi genişler, şerhten öte telif eser mahiyetini alır. Ahlâk ve siyer konularını işleyen bir mev'iza kitabıdır.
Klasikler'in yeni bölümünde "Kara Davud"u konuşuyoruz.📗— Fikriyat (@fikriyatcom) February 3, 2025
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Bekir Salih Yaman: Kitabın muhtevası hakkında bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. İsmail Güleç:
◾ Kitap bir girişten sonra sekiz bölüme (hizib) ayırmak mümkündür. Girişte Cezûlî'nin eserini yazmasına vesile olan menkıbeler anlatılır.
1. Bölüm: Hz. Peygamber'e (SAV) salavat getirmenin fazileti, ebeveyni, doğumu, isimleri, isrâ ve mi'racı, arş, kürsî ve yedi gök tabakası, âlemlerin sayısı meselesi ve İblîs hakkındaki hikâyeler gibi konulara yer verilir.
2. Bölüm: Ehl-i abâ'nın sayısı ve Resûl-i Ekrem'in (SAV) hissî mûcizeleriyle ilgilidir.
3. Bölüm: Mukarrebîn ve hamele-i arş, cennet ehlinin ziyafet günleri, kevser, Resûlullah'ın hicreti, ayın yarılması (inşikāku'l-kamer) olayı ve Ebû Eyyûb el-Ensârî (RA) kıssası zikredilir.
4. Bölüm: Yahudi âlimlerine dair bazı menkıbeler, çocukların yaptıkları amellerin sevabının ebeveynlerine ulaşması ve namazın keyfiyeti gibi hususlarla ilgilidir.
5. Bölüm: Hızır ve İlyâs kıssaları, meleklerin tesbihi ve cuma namazının fazileti konularına temas edilir.