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“Özlemek" ile ilgili Türk edebiyatından en güzel alıntılar

"Özlemek", insanın iç dünyasının derinliklerine dokunan, duygusal zenginliğiyle ön plana çıkan bir temadır. Şiirlerden romanlara, hikayelerden şarkılara kadar geniş bir yelpazede işlenmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerindeki derin duygusal analizlerde, Orhan Veli'nin hüzünlü mısralarında ve birçok diğer yazarın eserlerinde özlem, insan varoluşunun ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkar. Bu temanın işlenişi, Türk edebiyatının duygusal derinliğini ve sanatsal inceliğini ortaya koyar. Sizler için, Türk edebiyatından örneklerle "özlem"e dair en güzel alıntıları derledik...

Giriş Tarihi: 05.07.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 14:34
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"Özlemek, zamanı geri getirmektir. Bir önceki günü, bir önceki saati, bir önceki anı özlemek."

📕📒 Ahmet Hamdi Tanpınar

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"Gözlerimde bir tükenmez özlem, yüreğimde bir bitmez sevda."

📕📒 Necip Fazıl Kısakürek

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"Özlemek, sevgilinin sesini, soluğunu, kokusunu içine çekmek istemek demektir."

📕📒 Sezai Karakoç

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"Her aşk bir özlemle başlar, bir özlemle biter."

📕📒 Peyami Safa

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"Özlemek, insanı sevdiği şeyin peşinden sürükler."

📕📒 Reşat Nuri Güntekin

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