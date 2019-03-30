Orhan Veli'nin şüpheli ölümü ve cenaze töreni

"Duydum ki merak ediyormuşsunuz, hususi hayatımı, anlatayım: Evvela adamım, yani sirk hayvanı falan değilim. Burnum var, kulağım var, pek biçimli olmamakla beraber. Bir evde otururum, bir işte çalışırım. Ne başımda bulut gezdiririm, ne sırtımda mühür-ü nübüvvet. Ne İngiliz kralı kadar mütevaziyim, ne de Celal Bayar'ın ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim, puf böreğine hele biterim. Malda mülkte gözüm yoktur. Vallahi yoktur. Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'tir en yakın arkadaşlarım. Bir de sevgilim vardır pek muteber; ismini söyleyemem. Edebiyat tarihçisi bulsun. Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım, meşgul olmadığım ehemmiyetsiz, sadece yazarlar arasındadır. Ne bileyim, belki daha bin bir huyum vardır. Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya? Onlar da bunlara benzer."