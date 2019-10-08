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Ölüme mahkum edilen Sokrates'in Savunması'ndan 20 alıntı

Sokrates, idam kararı verilmesine rağmen davası uğruna en ufak pişmanlık göstermeyen, davasından dönmektense idam edilmeyi tercih eden ve bunu da idam kararından hemen önce dile getiren erdemli bir bilgedir. Günümüzden yaklaşık 2400 yıl önce idama mahkum edilen ünlü düşünürün, idamına karar veren mahkeme heyetine karşı yaptığı savunma "Sokrates'in Savunması" olarak tarihe geçti. Onun öğrencisi olan Platon tarafından kaleme alınan bu savunmadan 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 21:02
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"İyice bilin ki, bir değil bin kez ölmem gerekse de, doğru bildiğimi yapmaktan vazgeçmeyeceğim."

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"Kendilerini bilgili olarak satanlar gerçekten en bilgisiz olanlardır."

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"İyi konuşup konuşmadığımın ne önemi var? Söylediklerimin doğru olup olmadığına bakın sadece."

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"İyi yurttaşlar arasında yaşamak mı daha iyidir, kötü yurttaşlar arasında mı? İyi insanlar çevrelerine her zaman yararlı olurken, kötüler onlara zarar vermiyor mu?"

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"Benim gibi birisini bulamazsınız. Onun için tavsiye ederim, benden mahrum olmayın."

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