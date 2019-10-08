Ölüme mahkum edilen Sokrates'in Savunması'ndan 20 alıntı

Sokrates, idam kararı verilmesine rağmen davası uğruna en ufak pişmanlık göstermeyen, davasından dönmektense idam edilmeyi tercih eden ve bunu da idam kararından hemen önce dile getiren erdemli bir bilgedir. Günümüzden yaklaşık 2400 yıl önce idama mahkum edilen ünlü düşünürün, idamına karar veren mahkeme heyetine karşı yaptığı savunma "Sokrates'in Savunması" olarak tarihe geçti. Onun öğrencisi olan Platon tarafından kaleme alınan bu savunmadan 20 alıntıyı derledik.