Okuma alışkanlığı kazandıracak 20 kitap
Hayatı okumaktan ibaret olan bir kesimin var olması gibi, bir türlü okumayı sevmeyen, okuma alışkanlığı edinemeyen de pek çok insan var. Fakat bazı kitaplar aradaki bu uçurumları yok edecek kadar etkili olabiliyor. Kitaplarla arasını düzeltmek isteyenler için iyi bir başlangıç oluşturabilecek 20 kitabı sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 23.09.2019
08:52
Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
21:04
İpek Yolu'ndan Afganistan'a - Erdem Bayazıt
1970'li yılların sonunda patlayan Afganistan olayı, Erdem Bayazıt ve arkadaşlarının en çok üzerinde durduğu, İslam dünyasının kanayan yaralarından biri olmuş tur hep. "Bir yüzüm Batıya dönük/Bir yüzüm Doğuya/ Arkamda bütün yönler/Önümde kıble!" dizelerinin şairi bu acıya duyarsız kalamazdı ve kalmadı da. Olaylara, yönü kıbleye dönük olarak baktı. Pergelin bir ayağını hep sabit tuttu. Bayazıt ve arkadaş grubu yazılarıyla, şiirleriyle, hikâye ve romanlarıyla dünyanın seyirci kaldığı bu dramı biteviye gündeme getirmeye çalıştılar. Bilhassa Cahit Zarifoğlu, şiir ve yazılarında Afganistan konusunu o kadar çok işledi ki adı "Afganistan şairi"ne çıktı. Erdem Bayazıt da "Afganistan yazarı" olarak akıllarda kaldı. İşte bu kitap da "içeriden bir gözün" kaleminden bir İslâm coğrafyası hikâyesidir.
Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız…
İnanılmaz ölçüde karışık ve özgün bir roman kahramanı olan Nicholai Hel, yarı Rus, yarı Alman asıllı koyu bir Amerikan düşmanıdır. Şanghay'da doğmuş, bir Japon generali tarafından büyütülmüş; bir Japon bilgesinden de 'Go' oyunu öğrenmiştir. Bask dili dahil yedi dili ana dili gibi konuşuyordur. Plastik kartla ya da kurşun kalemle bir insanı rahatlıkla öldürebilecek ustalıklar edinmiştir. Üstün düzeydeki 'yakın algılama' yeteneği yüzünden fotoğrafı bile çekilemeyen bu profesyonel terörist avcısı, terörcü, korkusuz mağaracı, yenilmez savaşçı ve gerçek filozof, günün birinde emekli olarak yaşadığı şatosundan çıkıyor; amansız ve acımasız bir dövüşe katılmak üzeredir.
Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız…
Faydasız Randevu - İsmet Özel
Kitabın yeni ön sözü şu paragraf ile bitiyor; Faydasız Randevu'nun Türkiye'ye çorbada tuz misali bir faydası dokunması benim için hayatİ bir önem taşımasaydı ne bu kitabı, ne de herhangi başka bir şeyi yazardım. Uyduruk ifade ve ibareler içinde boğulmuş insancıkların "çağına tanıklık etmek" faaliyetine yüksek bir değer atfettiğine "tanık oldum". Onların her birini birer insancık görmem hepsinin işin doğrusuna yanaşmaktan imtina etmesi, doğrudan ölümden korkar gibi korkmalarıdır. İşin doğrusu Allah'ın birliğine şehadetle onun yolunda şahadetin birbirinden ayrılmayacağıdır. Ömrümün sona ermesine çok zaman kalmadı. Çocukluğumdan beri her vesileyle koşa koşa ve büyük bir hevesle kavil mahalline varıyorum. Şimdiye kadar orada kimseyle karşılaşamadım. Randevu gerçek; ama faydasız.
Satın almak ve kitabı incelemek için tıklayınız...
Sol Ayağım - Christy Brown
Doğuştan beyin felçli olan Christy Brown, konuşmasını ve hareketlerini kontrol edemiyordu. Ama zekâsı ve cesareti onun okuma ve yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı öğrenebilmesini, hatta bu kitabı yazabilmesini sağladı.
Christy Brown, kendi yaşam öyküsünü kaleme aldığı bu kitabında bütün bunları öğrenebilmek için sol ayağını kullanarak nasıl büyük bir mücadele verdiğini ve hayata nasıl tutunduğunu anlattı.
Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız…
Monna Rosa Şiirler I - Sezai Karakoç
Bu kitabı oluşturan şiirlerden Rüzgâr, 1951'de Hisar Dergisi'nde,Yağmur Duası, 1952'de Mülkiye Dergisi'nde, Monna Rosa I, 1952 Haziran'ında Hisar Dergisi'nde, 1953'de Mülkiye Dergisi'nde, 1956'da Büyük Doğu Günlük Gazetesi'nde, Monna Rosa II, III, Ve Monna Rosa, 1953'de Mülkiye Dergisi'nde, İşaret adlı şiir 1954'de Hisar Dergisi'nde yayınlanmıştır.
Yazıldıkları tarihte yarım kalmış olan Kader Yolu ve Kayboluş şiirleri ise, tamamlanarak, ilk kez bu kitapla yayınlanmış olmaktadır. Monna Rosa'nın okunuşu Mona Roza şeklindedir.
Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız…