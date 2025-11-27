O'Henry'nin kitabı Son Yaprak
Yayınlanma Tarihi: 27.11.2025 16:41
Modern Amerikan edebiyatının en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilen O'Henry, eserleri ile nesilleri etkileyen bir kaleme sahipti. İşte, O'Henry'nin kitabı Son Yaprak'tan alıntılar...
Kendini odadaki partal divanın üzerine atıp hıçkıra hıçkıra ağlamaktan başka çare yoktu. Della da böyle yaptı. Bu durumu bizi yaşamın hıçkırıktan, burun çekmeden ve gülümsemekten ibaret olduğu gibi felsefi düşüncelere yönlendiriyor. Burun çekmenin öbürlerine üstün geldiğini de elbet kabul ediyoruz.
O'Henry