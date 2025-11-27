Bugün
O'Henry'nin kitabı Son Yaprak

Yayınlanma Tarihi: 27.11.2025 16:41

Modern Amerikan edebiyatının en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilen O'Henry, eserleri ile nesilleri etkileyen bir kaleme sahipti. İşte, O'Henry'nin kitabı Son Yaprak'tan alıntılar...

Kendini odadaki partal divanın üzerine atıp hıçkıra hıçkıra ağlamaktan başka çare yoktu. Della da böyle yaptı. Bu durumu bizi yaşamın hıçkırıktan, burun çekmeden ve gülümsemekten ibaret olduğu gibi felsefi düşüncelere yönlendiriyor. Burun çekmenin öbürlerine üstün geldiğini de elbet kabul ediyoruz.

O'Henry

O sabah karımdan her günkü gibi ayrıldım. Beni kapıya kadar geçirmek için, ikinci çayını bitirmeden bıraktı. Ceketimin yakasındaki görünmeyen pamuk parçasını silkti. (Kadınlar kocaları üzerindeki mülkiyet haklarını bütün dünyada bu davranışla kanıtlamaya çalışırlar.)

O'Henry

Kanımca Birleşik Amerika eğitim ve öğretim işlerinin yönetimini Meteoroloji'ye vermek gerekirdi. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Akla yatkın nedenlerim var. Ama sizler öğretmenlerin meteoroloji dairesinin emrine verilmelerine karşı bir neden gösteremezsiniz.

O'Henry

Kara tahta üzerine tebeşirle çizilmiş bir resmin silinişi gibi canlı bir insanın ortadan kayboluşu tiyatro sanatının en güçlü konularından biri olmuştur.

O'Henry

Düş gücü namuslu davranmasını olanaksız kılacak şekilde zengindi. Para kazanmak için, öyle yüksek finans hesaplarına dayanan dalavereli dolaplar çevirirdi ki benzerini, olanağı yok, demiryollarının tarife indirimi yönetmeliklerinde bile bulamazdınız!

O'Henry

