Nurullah Genç'in kaleminden "Omuzlarımda Dünya"

Yağmur şiiriyle tanınan Nurullah Genç'in duygu ve düşünceleriyle harmanladığı eşsiz anlatımını birçok eserinde görmekteyiz. "Hikayem, hayatımdır" cümleleriyle başladığı kitabından da aslında kendi yaşantısını şiirsel bir şekilde kaleme almıştır. Bahsi geçen "Omuzlarımda Dünya" anlaşılacağı üzere otobiyografik bir eserdir. Genç'in hayat hikayesini aktardırdığı sürükleyici, akıcı ve düşündürücü kitaptan alıntıları sizler için bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 19.09.2024
10:32
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
12:28