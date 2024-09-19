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Nurullah Genç'in kaleminden "Omuzlarımda Dünya"

Yağmur şiiriyle tanınan Nurullah Genç'in duygu ve düşünceleriyle harmanladığı eşsiz anlatımını birçok eserinde görmekteyiz. "Hikayem, hayatımdır" cümleleriyle başladığı kitabından da aslında kendi yaşantısını şiirsel bir şekilde kaleme almıştır. Bahsi geçen "Omuzlarımda Dünya" anlaşılacağı üzere otobiyografik bir eserdir. Genç'in hayat hikayesini aktardırdığı sürükleyici, akıcı ve düşündürücü kitaptan alıntıları sizler için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:28
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Alaca bir at koşar içimde

Zamansız mekansız nefese doğru...

Nurullah Genç

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Üzüldüm, evim yıkılmış gibi hissettim.

Nurullah Genç

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Yüreği secdeye varan ruhların

Camdan bir minare olur tenleri

Nurullah Genç

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Kâh gönderiyorsun yalnızlığını

Kâh karşıma çıkıyorsun ansızın

Nurullah Genç

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Bu ülkede başka bir millet yok, bütün alt başlıklarıyla tek milletiz biz. Dışarda bizi seven ve sevmeyen topluluklar olabilir. Ama bizim birbirimize düşman olmamızın hiçbir akli izahı olamaz. Farklı düşünebiliriz, farklı inanabiliriz, farklı tercihlerimiz olabilir ama Anadolu'nun sınırları bellidir ve bize aittir. Bu ülkenin tek bir bayrağı var. Dinimiz, dilimiz, değerlerimiz, irfan mirasımız bize ait ve ortak hazinemizdir.

Nurullah Genç

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