Nurullah Genç'in kaleminden "Omuzlarımda Dünya"

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Bu ülkede başka bir millet yok, bütün alt başlıklarıyla tek milletiz biz. Dışarda bizi seven ve sevmeyen topluluklar olabilir. Ama bizim birbirimize düşman olmamızın hiçbir akli izahı olamaz. Farklı düşünebiliriz, farklı inanabiliriz, farklı tercihlerimiz olabilir ama Anadolu'nun sınırları bellidir ve bize aittir. Bu ülkenin tek bir bayrağı var. Dinimiz, dilimiz, değerlerimiz, irfan mirasımız bize ait ve ortak hazinemizdir.