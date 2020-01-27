Necip Fazıl’ın Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvuru kitabından 20 alıntı

Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip üstadı. Necip Fazıl, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamıza derin izler bıraktı. İslami değerler, onun kutlu davasıydı. Üstad, kaleme aldığı Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvuru'nda "Ahlak her dünya görüşünün, her telakkinin kendi ruhuna icra etmeye mecbur olduğu tavırdır" beyanında bulunmuştu. Necip Fazıl'ın ölümsüz eseri Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvuru'ndan 20 alıntıyı derledik.