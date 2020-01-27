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Necip Fazıl’ın Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvuru kitabından 20 alıntı

Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip üstadı. Necip Fazıl, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamıza derin izler bıraktı. İslami değerler, onun kutlu davasıydı. Üstad, kaleme aldığı Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvuru'nda "Ahlak her dünya görüşünün, her telakkinin kendi ruhuna icra etmeye mecbur olduğu tavırdır" beyanında bulunmuştu. Necip Fazıl'ın ölümsüz eseri Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvuru'ndan 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 08:55
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"Yokluk"ta yokluğu düşünmek mümkün müdür? "Yok", unutmanın da hatırlamanın da olmadığı yerdir.

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Bütün kâinatın mimarisidir had.

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Hayâsız insan gördüğünüz yerde bilin ki, ondan size hayır yoktur!

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Hak benim deme, sen gölgeye aldanıyorsun! Onu Hak zannediyorsun! Zatı, gölge ile karıştırıyorsun!

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Zevken idrak; anlamadan anlamak, hesaplamadan sezmek, sırlardan koku almaktır.

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