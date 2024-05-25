Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz mısraları

25 Mayıs 1983 tarihinde Daru'l Ukba'ya göçen Necip Fazıl Kısakürek, sevenleri tarafından "üstad" sıfatı ile anılan büyük şair, unutulmaz oyun yazarı, kuşakların ağabeyiydi. İslami meselelerdeki hassasiyetini edebiyat üzerinden gösteren Kısakürek hayatı boyunca taraflı, tarafsız herkesin ezberlediği şiirler yazdı. Çocukluktan yetişkinliğe dek hafızamızdaki unutulmaz mısraların şairi olan Necip Fazıl'dan zihnimize kazınan mısraları alıntıladık.