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Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz mısraları

25 Mayıs 1983 tarihinde Daru'l Ukba'ya göçen Necip Fazıl Kısakürek, sevenleri tarafından "üstad" sıfatı ile anılan büyük şair, unutulmaz oyun yazarı, kuşakların ağabeyiydi. İslami meselelerdeki hassasiyetini edebiyat üzerinden gösteren Kısakürek hayatı boyunca taraflı, tarafsız herkesin ezberlediği şiirler yazdı. Çocukluktan yetişkinliğe dek hafızamızdaki unutulmaz mısraların şairi olan Necip Fazıl'dan zihnimize kazınan mısraları alıntıladık.

Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 10:28
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Tel tel ve iplik iplik dikseler de ağzımı;
Tek ses duysalar; Allah... Yoklayanlar nabzımı.

Necip Fazıl Kısakürek

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Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın!

Necip Fazıl Kısakürek

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Bir gün akşam olur bizde gideriz
Kalır dudaklarda şarkımız bizim

Necip Fazıl Kısakürek

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Bu yağmur, kanımı boğan bir iplik,
Tenimde acısız yatan bir bıçak.

Necip Fazıl Kısakürek

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Seni dağladılar, değil mi kalbim,
Her yanın, içi su dolu kabarcık.

Necip Fazıl Kısakürek

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