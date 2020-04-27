Necip Fazıl Kısakürek'in Esselam kitabından 20 çarpıcı alıntı

Edebiyatımızın Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip üstadı Necip Fazıl, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamızda derin izler bıraktı. Öyle ki kutlu davası İslami değerler olan üstad, içindeki Peygamber sevgisini anlatabilmek için bütün cümlelerini seferber etti. Esselam adlı kitabı da Peygamber sevgisinin apaçık bir örneğidir. Necip Fazıl'ın altmış üç levha halinde yazdığı, mukaddes hayata bir gönderme olduğunu işaret ettiği ve Peygamberimizin doğumundan başlayıp, hayatının her kademesini anlattığı eşsiz eserinden 20 çarpıcı alıntıyı derledik.