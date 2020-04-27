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Necip Fazıl Kısakürek'in Esselam kitabından 20 çarpıcı alıntı

Edebiyatımızın Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip üstadı Necip Fazıl, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamızda derin izler bıraktı. Öyle ki kutlu davası İslami değerler olan üstad, içindeki Peygamber sevgisini anlatabilmek için bütün cümlelerini seferber etti. Esselam adlı kitabı da Peygamber sevgisinin apaçık bir örneğidir. Necip Fazıl'ın altmış üç levha halinde yazdığı, mukaddes hayata bir gönderme olduğunu işaret ettiği ve Peygamberimizin doğumundan başlayıp, hayatının her kademesini anlattığı eşsiz eserinden 20 çarpıcı alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 01:29 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 09:18
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"Hakikat mi?
Hakikat sadece Allah'ın dilediği ve O'na bildirdiğidir."

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DOĞUM
DOĞUM

"Var olmaya sebep, âleme rahmet
Son Peygamber doğdu, ismi Muhammed!...
Doğmuştu öksüzüm, haber doğruydu:
Şahadet parmağı göğe doğruydu."

Necip Fazıl Kısakürek sözleri

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MEKKE’DE BİR HANE
MEKKE’DE BİR HANE

"Mekke'de bir hane...
Doğuran Âmine.
Doğan ilk ve sondur;
Gerisi bahâne...
Mekke'de bir hane... "

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NUR
NUR

"Son Peygamber, son Peygamber!
İlk olunca sona geldi.
Nur, fezayı tutan çember,
Ondan gelip O'na geldi."

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HADİCE-TÜL-KÜBRA
HADİCE-TÜL-KÜBRA

"Müslümanlıkta bir, kadınlıkta bir...
Hizmette, şefkatte, yakınlıkta bir...
Hadice, Hadice, büyük ve temiz;
Öz anneden daha aziz annemiz..."

Necip Fazıl tasavvufla nasıl tanıştı?

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