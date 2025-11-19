Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine – Seneca
Yazdığı tragedyalar ve söylevleriyle Roma tarihinde öemli bir yere sahip olan Seneca, Stoacı bir felsefe işçisiydi. Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine'de Seneca doğa ile uyum üzerinden ilerler. Roma ve Stoacılığı anlamak isteyenler için vazgeçilmez iki metin olan Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine'den önemli cümlelerin altını çizdik.
💠
Öncelikle zihnimiz sağlıklı olmalı ve kendi sağlığını kalıcı bir şekilde elde etmiş olmalı, sonra cesur ve dinç olmalı, dahası en güzel şekilde sabreden, farklı dönemlere ayak uyduran, kendi bedenine ve onu ilgilendiren her şeye dikkat eden ama bunun için dertlenmeyen, yaşamı meydana getiren hiçbir şeye ilgisiz kalmayan ama hayranlık da duymayan, talihin armağanlarından faydalanıp onların kölesi olmayan bir karakterde olmalı.
💠
Zira hazlar ve korkular kovulduğunda, değersiz, kırılgan şeyler ve rezilce davranışların verdiği zararların yerini sarsılmaz, doğru ve büyük bir sevinç alır, böylece ruhun huzuru, uyumu ve azameti uysallıkla buluşur, zira her vahşilik güçsüzlükten doğar.
