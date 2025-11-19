Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine – Seneca

Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine – Seneca

Yayınlanma Tarihi: 19.11.2025 09:29

Yazdığı tragedyalar ve söylevleriyle Roma tarihinde öemli bir yere sahip olan Seneca, Stoacı bir felsefe işçisiydi. Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine'de Seneca doğa ile uyum üzerinden ilerler. Roma ve Stoacılığı anlamak isteyenler için vazgeçilmez iki metin olan Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine'den önemli cümlelerin altını çizdik.

1/18

💠

O halde yöneldiğimiz şey, ona ulaşma yöntemimiz, kendisine doğru yola çıkacağımız bölgeyi önceden araştırmış uzman bir rehber eşliğinde kararlaştırılmış olsun, zira bu diğer yolculuklarımızdan farklıdır.

Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine – Seneca

2/18

💠

Hiçbir insan kendi başına hata yapmaz, her insan aynı zamanda başkasının hatasının nedeni ve kaynağı olur.

Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine – Seneca

3/18

💠

Görünüşte iyi olanı değil, sağlam, doğru ve kendi saklı bünyesinde daha güzel olanı arayalım, onu bulup çıkaralım. O uzak bir yere konmuş değil, elini nereye uzatman gerektiğini bildiğin takdirde onu bulacaksın.

Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine – Seneca

4/18

💠

Öncelikle zihnimiz sağlıklı olmalı ve kendi sağlığını kalıcı bir şekilde elde etmiş olmalı, sonra cesur ve dinç olmalı, dahası en güzel şekilde sabreden, farklı dönemlere ayak uyduran, kendi bedenine ve onu ilgilendiren her şeye dikkat eden ama bunun için dertlenmeyen, yaşamı meydana getiren hiçbir şeye ilgisiz kalmayan ama hayranlık da duymayan, talihin armağanlarından faydalanıp onların kölesi olmayan bir karakterde olmalı.

Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine – Seneca

5/18

💠

Zira hazlar ve korkular kovulduğunda, değersiz, kırılgan şeyler ve rezilce davranışların verdiği zararların yerini sarsılmaz, doğru ve büyük bir sevinç alır, böylece ruhun huzuru, uyumu ve azameti uysallıkla buluşur, zira her vahşilik güçsüzlükten doğar.

Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine – Seneca

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dilinizi Nasıl Terbiye Edersiniz? İmam Gazali anlatıyor

Dilinizi Nasıl Terbiye Edersiniz? İmam Gazali anlatıyor

Rusya ve İslam dünyası

Rusya ve İslam dünyası

Bizi Aşağıya Çeken Hastalık: Tecessüs

Bizi Aşağıya Çeken Hastalık: Tecessüs

El-Cezerî’nin Meşhur Filli Su Saati nasıl çalışıyordu?

El-Cezerî’nin Meşhur Filli Su Saati nasıl çalışıyordu?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor