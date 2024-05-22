Arama

Menu

Mütefekkir Cemil Meriç'ten altı çizili 20 cümle

Ömrünü milletimizin irfan kültürüne vakfeden, dalgalı denizlerin yılmaz savaşçısı Cemil Meriç'in hayatı, kitaplar içinde süren bir maceraydı. O, hem hüznü hem de sevincini sadık dostları olan kitaplarda buldu. Tefekkür hayatında yalnız ve tedirgin bir görüntü çizen Meriç, kaleme aldığı eserleriyle genç kuşaklar için yol gösteren öncü, ufuk açıcı bir şahsiyet oldu. Sizler için Cemil Meriç'in her biri düşünce denizi olan eserlerinden 20 cümle alıntıladık.

Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:36
  • 1
  • 20

🔹

"Batı kültürün vatanı, Doğu irfanın. Tarihimiz mührü çözülmemiş bir masal hazinesi. Ne Batı'yı tanıyoruz, ne Doğu'yu. En az tanıdığımız ise, kendimiziz."

Cemil Meriç

  • 2
  • 20

🔹

"Akıl, kör adamın elindeki asaya; ilham, gözü gören adamın elindeki meşaleye benzer."

Cemil Meriç

  • 3
  • 20

🔹

"İnsanlık düşe kalka ilerleyen bir kervandır."

Cemil Meriç

  • 4
  • 20

🔹

"Yaşamak insanın kendini tedavi etmesi ve her gün yenilemesi demektir. Kendini bulmak ve yeniden fethetmektir yaşamak."

Cemil Meriç

  • 5
  • 20

🔹

"İmanını kaybeden halk kuvvetli bir ahlâk ve felsefe terbiyesi alamadıktan sonra bu hürriyeti ne yapsın?"

Cemil Meriç

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN