Mütefekkir Cemil Meriç'ten altı çizili 20 cümle

Ömrünü milletimizin irfan kültürüne vakfeden, dalgalı denizlerin yılmaz savaşçısı Cemil Meriç'in hayatı, kitaplar içinde süren bir maceraydı. O, hem hüznü hem de sevincini sadık dostları olan kitaplarda buldu. Tefekkür hayatında yalnız ve tedirgin bir görüntü çizen Meriç, kaleme aldığı eserleriyle genç kuşaklar için yol gösteren öncü, ufuk açıcı bir şahsiyet oldu. Sizler için Cemil Meriç'in her biri düşünce denizi olan eserlerinden 20 cümle alıntıladık.