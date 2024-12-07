Mustafa Akar anlatımıyla: Şeyh Galip - 10 Dakikada Edebiyat

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✒ Mustafa Akar:

Nazım Hikmet'in çok etkilendiği hatta taklit de ettiği Rusların büyük şairi Mayakovski'nin de en çok etkilendiği şairler arasındadır Şeyh Galip…

Şeyh Galip bir divan edebiyatı şairi. Divan Edebiyatı şairleri içerisinde herhangi bir tasavvuf yoluna dâhil olmayan, o meşrepten olmayan bir tane şair bile bulunamaz. Ama Şeyh Galip bunların içerisinde çok ayrı bir yerde duruyor. En ayrı tarafı şudur: Çünkü Divan Edebiyatı'nın sonu kendisi… 18. yüzyıl bizim klasik edebiyatımızın sonu demek. Ama öyle bir son ki gerçekten çok ihtişamlı. Çünkü bu son kendisinden sonra gelecek olan başka edebiyat türlerini de derinden etkileyen bir sona dönüşüyor. Hatta belki şimdi ilk defa duyuyor olabilirsiniz: Nazım Hikmet'in çok etkilendiği hatta taklit de ettiği Rusların büyük şairi Mayakovski'nin de en çok etkilendiği şairler arasındadır Şeyh Galip… Mayakovski'nin bu hakikati birçok metninde anar ve Şeyh Galip'in kendisine klasik şiirde rehberlik ettiğini söyler.