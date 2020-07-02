Modern hayattaki hızın edebiyata yansıması: Kısa öykü

Dünya edebiyatında "flash fiction" veya "short-short story" tanımlanan küçük-kısa öykü, Türk edebiyatında "küçürek öykü", "minimal öykü", "çok kısa öykü", "öykücük", kısa kısa öykü" olarak adlandırıldı. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, bu tanımlamalar için ayrıca yeni bir kelime türetmiş ve bu tür öyküleri "küçürek öykü" olarak adlandırmıştı.

Kısa öyküde farklı tanımlamalar ekseninde adlandırmalar ortaya atılmış olsa da bu türün az sözcük içermesinde görüş birliği sağlanıyordu. Kısa öykü tür olarak romandan ziyade anlam ve dil bakımından şiire daha yakındı.