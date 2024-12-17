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Mevlana Celaleddin Rumi'nin düşündüren mısraları

Yayınlanma Tarihi: Aralık 17, 2024 10:01 Güncelleme Tarihi: Aralık 17, 2024 10:27

Bazı isimler eserleri, düşünceleri ve yapıtları vesilesiyle Anadolu ile özdeşleşmiştir. Anadolu'yu mayalayan en önemli isimlerden birisi olan Mevlana Celaleddin Rumi, 66 yıllık ömrünü ilahi aşka adamış bir bilgedir. Arkasında insanlık, hayat, ilahi aşk başta olmak üzere pek çok meseleye dair klasik eserler bırakan Mevlana fikirleri ile yüzyıllardır Anadolu coğrafyasını aydınlatıyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerinden düşündüren mısraları derledik.

1/20

📌

Yollara sular dökün,
bahçelere müjdeler edin,
bahar kokuları geliyor,
o geliyor, o.
Ay parçamız, sevgilimiz, yârimiz geliyor.

Mevlana Celaleddin Rumi

2/20

📌

Ne zaman bu addan sandan geçeceğiz, ne zaman?
Can meclisinin halkasına ne zaman hep birden girip oturacağız?

Mevlana Celaleddin Rumi

3/20

📌

Ey âşıklar peygamberi,
gönül ateşinde yanmışım ben,
boğulmuşum gözyaşına.

Mevlana Celaleddin Rumi

4/20

📌

Allahım bu vuslatı hicran etme
Aşkın sarhoşlarını nalan etme

Mevlana Celaleddin Rumi

5/20

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Ey âşıklar, gelin bakın,
gelin bakın, ey iş erleri.
Gelin de bizi görün işte

Mevlana Celaleddin Rumi

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