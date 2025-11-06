Büyük Rus yazarı Maksim Gorki'nin Benim Üniversitelerim kitabı, yazarın Çocukluğum ve Ekmeğimi Kazanırken eserlerinden sonra hayatını anlattığı son metnidir. Bir gencin okul, yaşam ve aile bağları üzerinden dönem Rusya'sını anlattığı Benim Üniversitelerim, pek çok genç için yönlendirci bir metin olmuştur. Sizler için Maksim Gorki'nin gençliği: Benim Üniversitelerim'den bazı alıntıların altını çizdik.
1/20
📰
Sevmek demek, uzlaşmak, alttan almak, kusurlarını görmemek, bağışlamak demektir.
Maksim Gorki
2/20
📰
Yargılamakta, kınamakta, ayıplamakta acele etmeyin! Bu en kolay yoldur; kendinizi bu tür kolaycılıklara kapılmaktan alıkoyun.
Maksim Gorki
3/20
📰
Sevgiyle sarmalanmış olarak yaşayabilir insan, kalbe hoş gelen öyle çok söz var ki!
Maksim Gorki
4/20
📰
Dünyada aşktan daha güzel bir şey icat edilmemiştir!
Maksim Gorki
5/20
📰
Kalbimiz kötü bir danışmandır. Kalbimin sesini dinleyecek olsam, kim bilir ne haltlar eder, ne yıkımlara neden olurdum!