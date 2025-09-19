Bugün
Lord Acton’un aforizmaları

Yayınlanma Tarihi: 19.09.2025 09:56

Tarih üzerine yaptığı çalışmalarla dünya üzerinde büyük bir şöhrete sahip olan Lord Acton, 1834 - 1902 yılları arasında yaşamıştı. Lord Acton'un tarih, insnalık, yaşam üzerine olan aforizmalarını araştırdık. İşte, Lord Acton'un aforizmaları...

"Siyaset", der Sir John Seely, "tarih tarafından özgürleştirilmediğinde bayağıdır ve tarih de uygulamalı siyasetle olan ilişkisini yitirirse salt edebiyat durumuna düşer."

Lord Acton

"Siyaset bilimi, altın taneciklerinin nehir kumunda birikmesi gibi, tarihin akışıyla biriken bir bilimdir. Geçmiş hakkındaki bilgi, tecrübeyle su yüzüne çıkan hakikatlerin kaydı, bir eylem gereci ve geleceğin tasarlanmasına kadar varan bir güç olarak fazlasıyla kullanışlıdır."

Lord Acton

"Tüm gelişimin yasası tek ve aynıdır; basitin birbirini takip eden farklılaşmalarla karmaşığa evrimi."

Lord Acton

"Kendisinden önce gidenlerce ne düşünüldüğünü bilmeyen bir kimsenin kendi fikirlerine aşırı değer biçmesi muhakkaktır."

Lord Acton

"Geleceğe dair tüm ümitlerimiz sağlam bir geçmiş kavrayışına bağlıdır."

Lord Acton

