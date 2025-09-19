Tarih üzerine yaptığı çalışmalarla dünya üzerinde büyük bir şöhrete sahip olan Lord Acton, 1834 - 1902 yılları arasında yaşamıştı. Lord Acton'un tarih, insnalık, yaşam üzerine olan aforizmalarını araştırdık. İşte, Lord Acton'un aforizmaları...
"Siyaset", der Sir John Seely, "tarih tarafından özgürleştirilmediğinde bayağıdır ve tarih de uygulamalı siyasetle olan ilişkisini yitirirse salt edebiyat durumuna düşer."
"Siyaset bilimi, altın taneciklerinin nehir kumunda birikmesi gibi, tarihin akışıyla biriken bir bilimdir. Geçmiş hakkındaki bilgi, tecrübeyle su yüzüne çıkan hakikatlerin kaydı, bir eylem gereci ve geleceğin tasarlanmasına kadar varan bir güç olarak fazlasıyla kullanışlıdır."
"Tüm gelişimin yasası tek ve aynıdır; basitin birbirini takip eden farklılaşmalarla karmaşığa evrimi."
"Kendisinden önce gidenlerce ne düşünüldüğünü bilmeyen bir kimsenin kendi fikirlerine aşırı değer biçmesi muhakkaktır."
"Geleceğe dair tüm ümitlerimiz sağlam bir geçmiş kavrayışına bağlıdır."