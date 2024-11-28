Hz. Peygamber’in hayatına dair stratejik ve siyasi bir okuma kitabı: İlk Bahar

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Herkes toplanmış… İnsan sanki başlarının üzerinde bir kuş varmışçasına pür dikkat kesilmişler. Ebu Sufyan birden başını doğrulttu, tedirgin gözlerle etrafındakileri süzdü, titrek bir ses tonuyla seslendi:

"Ey Kureyş topluluğu! Bu on bin kişilik silahlı birlikle gelen kişi Hz. Muhammed'dir. Size öyle bir şekilde geldi ki, ne ona karşı yapabileceğiniz bir şey ne de onu durduracak gücünüz vardır."

WADAH KHANFAR