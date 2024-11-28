Hz. Peygamber’in hayatına dair stratejik ve siyasi bir okuma kitabı: İlk Bahar
Hz. Peygamber’in hayatına dair stratejik ve siyasi bir okuma kitabı: İlk Bahar
Wadah Khanfar'ın İlk Bahar adlı eseri, Hz. Peygamber'in gönderilmesinin hemen öncesinde ve onun peygamberlik görevini yürüttüğü esnada dünyaya hâkim olan politik ve stratejik gerçekliğin bütüncül bir portresini çizmektedir. Eser, yalnızca İslami kaynakları referans edinmekle kalmamış, Hz. Peygamber'in etkileşim içine girdiği uluslararası ve ekonomik gerçekliğe farklı perspektiflerden ışık tutarak Bizans, Himyer, İran ve Habeş metinlerini de kendine başucu kaynakları edinmiştir. Kitabın yazılış amacı; bugünün gerçekliğinin muhatabı olan bizlere politik ve stratejik bir bilinç kazandıracak epistomolojik bir yönetimin ve bütüncül bir sistemin inşa edilmesi arzusudur. Sizlere bu kıymetli eserden alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 28.11.2024
13:59
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
14:15