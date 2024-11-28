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  • Hz. Peygamber’in hayatına dair stratejik ve siyasi bir okuma kitabı: İlk Bahar

Hz. Peygamber’in hayatına dair stratejik ve siyasi bir okuma kitabı: İlk Bahar

Wadah Khanfar'ın İlk Bahar adlı eseri, Hz. Peygamber'in gönderilmesinin hemen öncesinde ve onun peygamberlik görevini yürüttüğü esnada dünyaya hâkim olan politik ve stratejik gerçekliğin bütüncül bir portresini çizmektedir. Eser, yalnızca İslami kaynakları referans edinmekle kalmamış, Hz. Peygamber'in etkileşim içine girdiği uluslararası ve ekonomik gerçekliğe farklı perspektiflerden ışık tutarak Bizans, Himyer, İran ve Habeş metinlerini de kendine başucu kaynakları edinmiştir. Kitabın yazılış amacı; bugünün gerçekliğinin muhatabı olan bizlere politik ve stratejik bir bilinç kazandıracak epistomolojik bir yönetimin ve bütüncül bir sistemin inşa edilmesi arzusudur. Sizlere bu kıymetli eserden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 28.11.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:15
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Zaman: Hicretin sekizinci yılı, Ramazan ayının on üçüncü gününün sabahı, miladi takvime göre 4 aralık 629.

Yer: Mekke, şehir meclisinin önü.

Soğuk bir sabah vaktinde ağır adımlarla toplu halde yürüyorlar, Kureyş ve Kinane kabilelerinin efendisinin önünde kümeleniyorlar, şaşkın gözlerini ona dikmiş halde karşılarında duran çatık kaşlı adama bakıyorlar…

WADAH KHANFAR

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Herkes toplanmış… İnsan sanki başlarının üzerinde bir kuş varmışçasına pür dikkat kesilmişler. Ebu Sufyan birden başını doğrulttu, tedirgin gözlerle etrafındakileri süzdü, titrek bir ses tonuyla seslendi:

"Ey Kureyş topluluğu! Bu on bin kişilik silahlı birlikle gelen kişi Hz. Muhammed'dir. Size öyle bir şekilde geldi ki, ne ona karşı yapabileceğiniz bir şey ne de onu durduracak gücünüz vardır."

WADAH KHANFAR

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"Ey Kureyş topluluğu! Bugünleri de mi görecektiniz1 Ben sizin görmediklerinizi gördüm. Askerleri, atları, silahları gördüm. Bunlara direnmeye kimsenin gücü yetmez Muhammed size öyle şeylerle geldi ki bu halde ona karşı koymanız mümkün değildir."

WADAH KHANFAR

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"Size kardeşim Yusuf'un sözlerini söylüyorum: Bugün sizi kınamak yok. Haydi, hepiniz özgürsünüz!"

WADAH KHANFAR

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Stratejik açıdan bakıldığında Hz. Muhammed'de küresel, hızlı ve köklü bir stratejik devrim gerçekleştirmişti. Ancak onun devrimi diğerlerinden özü itibariyle farklıydı. "Stratejik davranış" terimiyle, onun farklı kuvvetler, kabiliyetler ve fertlerle kurduğu ilişkiler çerçevesinde ortaya koyduğu eylem ve söylediği sözlerin tamamını kastediyoruz.

WADAH KHANFAR

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