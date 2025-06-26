Kitap Okuma Alışkanlığı Geliştirme: Daha Verimli ve Keyifli Okuma Yöntemleri

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▪ Soru sorun. Okurken kendinize sorular sorun. "Yazar burada ne demek istiyor?", "Bu bilgiyle ne yapabilirim?", "Bu, bildiğim başka bir şeyle nasıl bağlantılı?" gibi sorular aktif düşünmeyi teşvik eder.

▪ Özetler çıkarın: Her bölümün sonunda veya belirli aralıklarla okuduklarınızı kendi kelimelerinizle özetlemeye çalışın. Bu, anladığınızı pekiştirir ve hafızanızda kalıcılığı artırır.

▪ Kenar boşluklarını kullanın. Kitabın kenar boşluklarına düşüncelerinizi, eleştirilerinizi veya bağlantı kurduğunuz noktaları yazın. Bu, kitabı kişiselleştirmenize yardımcı olur.