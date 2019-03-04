Kime göre, ne, nedir?
Kökü Yunanca'dan gelen
"zenofobi" kelimesinin "yabancı korkusu" anlamına geldiğini biliyor musunuz? Peki ya, üstad Sezai Karakoç'un inandığı "İslam ülküsünü" nasıl tanımladığını? "Kime göre, ne, nedir" sorularının cevabını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 04.03.2019
10:59
Güncelleme Tarihi: 09.03.2019
10:58
SEZAİ KARAKOÇ’A GÖRE ‘İSLAM ÜLKÜSÜ’ NEDİR?
Benim inandığım İslam ülküsü, tarihi, Hazreti Peygamberle başlatmaz. İlk insandan başlar hakikat tarihi, yani hakikatin bilinişi. Hazreti Peygamberle en yüksek, en son, en mükemmel gelişme noktasına ulaşır; kıyamete kadar, yani, insanın bu dünya hayatı son buluncaya kadar da sürecektir.
TOLSTOY’A GÖRE ‘İNSAN BİLGELİĞİ’ NEDİR?
Sadece hiçbir şey bilmediğimizi bilebiliriz. Ve bu, en yüksek düzeyde insan bilgeliğidir.
Sözcük anlamı
"dünyaya hâkim ola düzen ve denge" olan tamlama; Türk- İslam kültüründe, Allah'ın evrendeki canlı ve cansız bütün varlıkları ahenk içinde kılan ilahi kudretini ifade eder.
CAHİT ZARİFOĞLU’NA GÖRE ‘UYUMAK’ NEDİR?
Uyumak kolay ve hoş ama güneşin sonrasına kalmak acı.
YEVGENİ İVANOVİÇ ZAMYATİN’E GÖRE ‘İNSAN’ NEDİR?
İnsan son sayfasına kadar ne olacağı bilinmeyen bir roman gibidir... Başka türlü olsaydı okunmaya değmezdi.
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