Kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır

Yayınlanma Tarihi:
Ocak 07, 2025 11:39
Güncelleme Tarihi: Ocak 07, 2025 11:40
Merhum Doğan Cüceloğlu'nun psikoloji yaklaşımı ve Türkiye'deki psikoloji alanına yaptığı katkılar yadsınamaz. Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı kitabında kendilik savaşından söz ediyor. Anlamlı bir hayata adımın bir savaşçı olmaktan geçtiğini dile getiren Cüceloğlu'nun Savaşçı eserinden 20 alıntı derledik.
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Ne derler, her şeyde bir hayır vardır.
Doğan Cüceloğlu
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Toplumun gelecekteki sağlığı, çocukların zihinlerini ve gönüllerini geliştirmede yatar.
Doğan Cüceloğlu
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Savaşçı başkası için değil, kendi gönlü, kendi niyeti ile, kendi yaşamı için savaşçıdır.
Doğan Cüceloğlu
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Her şeyden önce kişi kim olduğunu görmekten korkmamalı.
Doğan Cüceloğlu
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Her bir insanın, her bir hayvanın, her bir bitkinin doğuştan getirdiği tek bir amacı vardır: "Kendini gerçekleştirmek.