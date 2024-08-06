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Kemal Sayar'ın ruhumuza dokunan sözleri

Cümleleri ile içimize seslenen, eserleri ile kafası karışıklar için bir kılavuz görevi görmeye çalışan Kemal Sayar, herkesin hızla yarıştığı bir çağda yavaşlamayı tavsiye ediyor. İnsanın insandan uzaklaştığı bir çağda Kemal Sayar, insnaşiyet namına insnaı karşısına alarak ona hakikati fısıldıyor: "Vefa, özensiz ve darmadağınık bir dünyada, paha biçilemez bir değerdir." Kemal Sayar'ın ruhumuza dokunan o ince sözlerinden güzel bir güldeste hazırladık.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:52
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İnsanın evi anlaşıldığı yerdir.

Kemal Sayar

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Bazı kapılar içeriden açılır. Çağrılmadığın kapıda bekleme.

Kemal Sayar

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Kalbini kimin kırdığı, seni kimin incittiği önemli değil. Önemli olan, seni yeniden gülümsetenin kim olduğu…

Kemal Sayar

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Hayat bize, bizim sandığımız şeylerin aslında bizim olmadığını öğretir.

Kemal Sayar

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Fırtına yemiş ağaçlar, köklerini daha derinlere salarlar ve toprağa daha sağlam tutunurlar. Fırtına yemek bir şey değildir, önemli olan kökleri sağlam bırakabilmektir, toprağa salabilmektir.

Kemal Sayar

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