Kemal Sayar'ın ruhumuza dokunan sözleri

Cümleleri ile içimize seslenen, eserleri ile kafası karışıklar için bir kılavuz görevi görmeye çalışan Kemal Sayar, herkesin hızla yarıştığı bir çağda yavaşlamayı tavsiye ediyor. İnsanın insandan uzaklaştığı bir çağda Kemal Sayar, insnaşiyet namına insnaı karşısına alarak ona hakikati fısıldıyor: "Vefa, özensiz ve darmadağınık bir dünyada, paha biçilemez bir değerdir." Kemal Sayar'ın ruhumuza dokunan o ince sözlerinden güzel bir güldeste hazırladık.