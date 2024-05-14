Jose Saramago'nun Görmek kitabından alıntılar

Jose Saramago'nun "Körlük"le başlayan serüveni "Görmek"le devam ediyor. İsimsiz bir ülkenin isimsiz bir kentinde geçen bu hikâye, insanlığın karanlık yüzüne ve toplumsal dinamiklere derinlemesine bir bakış sunuyor. Körlük salgınının ardından toparlanmaya çalışan ülkede, hastalığın etkileri hala devam etmektedir. Saramago, eserinde hiciv ve alegoriyi ustalıkla harmanlayarak, güç saplantısının ve ideolojik körleşmenin altını çiziyor. Dil cambazlığıyla kaleme aldığı bu unutulmaz eserden en güzel alıntıları sizler için hazırladık.