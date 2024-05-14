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Jose Saramago'nun Görmek kitabından alıntılar

Jose Saramago'nun "Körlük"le başlayan serüveni "Görmek"le devam ediyor. İsimsiz bir ülkenin isimsiz bir kentinde geçen bu hikâye, insanlığın karanlık yüzüne ve toplumsal dinamiklere derinlemesine bir bakış sunuyor. Körlük salgınının ardından toparlanmaya çalışan ülkede, hastalığın etkileri hala devam etmektedir. Saramago, eserinde hiciv ve alegoriyi ustalıkla harmanlayarak, güç saplantısının ve ideolojik körleşmenin altını çiziyor. Dil cambazlığıyla kaleme aldığı bu unutulmaz eserden en güzel alıntıları sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 14.05.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:53
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Körler ülkesinde tek gözlüler kral olur.

📕📘 Görmek l Jose Saramago

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Saygı görmek istiyorsan, samimiyet kurma.

📕📘 Görmek l Jose Saramago

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Büyük kötülükler büyük çareler gerektirir.

📕📘 Görmek l Jose Saramago

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Bilirsiniz, en sonuncusu daima en kötüsüdür.

📕📘 Görmek l Jose Saramago

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Doğarız ve o an sanki ömür boyu sürecek bir pakt imzalamış gibiyizdir, fakat gün gelir, bunu benim adıma kim imzaladı, diye sorarız.

📕📘 Görmek l Jose Saramago

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