Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat İsmet Özel'in Şiir Okuma Kılavuzu

İsmet Özel'in Şiir Okuma Kılavuzu

Yayınlanma Tarihi: 02.10.2025 08:44

Şair ve yazar kimlikleri ile son asrın en önemli isimlerinden biri olarak kabul gören İsmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu kitabıyla şiir, şair ve şiir okuyucusuna yol gösterir. Sanatın en üst mertebesi olan şiir hakkında kaleme alınan Şiir Okuma Kılavuzu, pek çok açıdan okuru şaşırtır. İşte, İsmet Özel'in Şiir Okuma Kılavuzu...

1/28

📍

Şiirin yüzünü hiç kimsenin hatırlamadığı bir dünyada, birinin kalkıp şiirin tanınmaya değer bir yüzü olduğunu, ortalıkta dolaşan renkli ve solgun yüzlerce hayaletin yalnızca maskeler olduğunu söylemesi lâzım.

İsmet Özel

2/28

📍

Çünkü hiçbir şiir düşünceyi dile getirmede düzyazının sağlamlığını kazanamaz.

İsmet Özel

3/28

📍

Şiir okumak gelenekçinin gereksindiği bir olay değildir, çünkü şiir okumakla zihnimizde geçmişe ait bir kurumu veya geçmişin değer ölçülerinden birini yerli yerine oturtmuş, gelenekçi tutumumuzu haklılaştırmış olmayız. Tam tersine şiir geçmişe dair imalarında bizim o güne kadar hesaba katmadığımız bir boyut getirerek kalıplaşmış ölçüleri sarsar. Zaten şiir, şiir vasfını kazanabilmek için geride kalmış olan bir hayat parçasını deşmek, teşrih etmek, bize bilincine varmadığımız bir yanını işaret etmek zorundadır.

İsmet Özel

4/28

📍

Şiir yalnız düzyazıya değil, başka hiçbir sanata, hiçbir biçime, hiçbir eyleme dönüştürülemeyen bir anlatım aracıdır.

İsmet Özel

5/28
İsmet Özel’in Şiir Okuma Kılavuzu

📍

Şiir dünyası ise gerçekliği bütün deneyimlerde arayan, insana var olanı bütün sarsıcılığıyla gösteren, muhteva ile görünüm çakışması suretiyle belirginleşen bir dünyadır. Bu anlamda şiir her zaman uyarıcı, uyandırıcı bir etki yapar.

İsmet Özel

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İ’tisam: Peygamberin Yoluna Sımsıkı Tutunmak

İ’tisam: Peygamberin Yoluna Sımsıkı Tutunmak

Saraybosna’nın Kalbi: Gazi Hüsrev Bey Külliyesi

Saraybosna'nın Kalbi: Gazi Hüsrev Bey Külliyesi

İnsan ruhunun rehberi: Kur’an-ı Kerim

İnsan ruhunun rehberi: Kur'an-ı Kerim

Mali’nin sembolü: Cenne Camii

Mali’nin sembolü: Cenne Camii

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
7 Maddede Dağlık Karabağ’da neler oluyor?

7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST