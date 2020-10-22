İnsanlığın ortak hafızası olan en büyük kütüphaneler📚
Farklı dillerde ve farklı coğrafyalarda üretilen insanlığın ortak kültürel mirası ve uygarlığın belleğini oluşturan dev kütüphaneler, dünyadaki önemli çekim merkezleri arasında yer alıyor. Arşivler teknolojinin imkanlarıyla dijital ortama aktarılmaya başlasa da kütüphaneler, hala ülkelerin uygarlık birikimi, bilgi ve kültür seviyesini gösteren insanlığın ortak hafızası olma işlevini sürdürüyor. İşte insanlığın ortak hafızası olan dev kütüphaneler...
Giriş Tarihi: 22.10.2019
16:10
Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
15:19
Fransa Ulusal Kütüphanesi
Dünya'nın en büyük el yazmaları koleksiyonu
Fransa Ulusal Kütüphanesi, 40 milyon eserle dünyanın en büyük kütüphaneleri arasında yer alıyor. Paris'te bulunan kütüphane, 1996'da Richelieu sokağındaki tarihi binasından François Mitterrand Kütüphanesi olarak adlandırılan bugünkü 4 kanatlı modern binasına taşındı.
Kütüphane, dünyanın en büyük Orta Çağ ve modern dönem el yazmaları koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonda Orta Çağ divanlarından şövalye romanlarına, doğu edebiyatından dini yazmalara, antik tarihten bilim tarihine, Pascal, Diderot, Apollinaire, Proust, Colette ve Sartre gibi edebiyatçıların defterleri ve el yazısı notlarına kadar çok çeşitli arşiv malzemesi bulunuyor.
5 bine yakın Antik Yunan el yazmasına ev sahipliği yapan kütüphane, bu alanda dünyanın önde gelen başvuru kaynağı konumunda.
New York Halk Kütüphanesi
Dünya'nın en büyük kent kitaplığı
ABD'nin en büyük ikinci, dünyanın en büyük dördüncü kütüphanesine ise New York ev sahipliği yapıyor.
19. yüzyılda kentin su ihtiyacını karşılayan su deposunun bulunduğu 5. cadde ile 42. sokağın kesiştiği yerde 1911'de inşa edilen New York Halk Kütüphanesi, arşivinde 50 milyondan fazla kitap, DVD ve CD'den oluşan zengin bir koleksiyonu barındırıyor.
New York Halk Kütüphanesi dikkati çeken mimari yapısı, 16 metre yüksekliğindeki tavanları, duvar ve tavanlara yapılmış resimlerle de kentin önemli turistik merkezleri arasında yer alıyor.
Yıllık ortalama 18 milyon kişinin ziyaret ettiği New York Halk Kütüphanesi, ülkenin en fazla ziyaret edilen kütüphanesi olma özelliğini taşıyor.
İspanya Ulusal Kütüphanesi
33 milyondan fazla eserin bulunduğu İspanya Ulusal Kütüphanesi, dünyanın en çok konuşulan dillerinden İspanyolcanın ve Latin Amerika'dan Hint Okyanusu'na uzanan geniş bir coğrafyanın el yazmalarına, basılı eserlerine ve diğer türden kayıtlarına ev sahipliği yapıyor.
Kanada Ulusal Kütüphanesi ve Arşivleri
Kuzey Amerika'nın mirası
Kanada'nın doğrudan Birleşik Krallık yönetiminde olduğu 1872'de Dominyon Arşivleri adıyla kurulan resmi arşiv dairesi 1912'de Kanada Kamu Arşivleri, 1987'de Kanada Ulusal Arşivleri adını aldı.
Arşiv dairesi 2004'te, 1953'te kurulan Kanada Ulusal Kütüphanesi ile birleştirildi. 54 milyon parçalık koleksiyona ev sahipliği yapan yeni kurumun misyonu "şimdiki ve gelecek kuşaklar için Kanada'nın belge mirasının korunması" olarak tarif ediliyor.
Asya'nın en büyüğü
Çin Milli Kütüphanesi, 35 milyonu aşkın kitap, yazıt ve tarihi koleksiyondan oluşan arşiviyle Asya'nın en büyük kütüphanesi kabul ediliyor. Çin Hanedanlığı (1644-1912) tarafından 1909-1912 yılları arasında başkent Pekin'in kent merkezinde kurulan kütüphane, her yıl 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor.
Dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri olan Çin Milli Kütüphanesi, 140 bin metrekarelik alan üzerine kurulu. Klasik eserlerin bulunduğu bina ile okuma ve ders çalışma hizmeti veren kısımlar, birbirinden bağımsız. Ziyaretçilerin kullanımına sunulan kısım, fütüristik mimari tarzıyla dikkati çekiyor. Binanın iç tasarımı da katmanlı okuma salonları şeklinde yapılmış.
115 farklı dilde 35 milyonu aşkın eser
Çin Milli Kütüphanesi'nin arşivi, her yıl bünyesine eklenen binlerce eser ve kitapla sürekli büyüyor. 2016 kayıtlarına göre, kütüphanede 115 farklı dilde 35 milyonu aşkın eser bulunuyor.