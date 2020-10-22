İnsanlığın ortak hafızası olan en büyük kütüphaneler📚

Asya'nın en büyüğü

Çin Milli Kütüphanesi, 35 milyonu aşkın kitap, yazıt ve tarihi koleksiyondan oluşan arşiviyle Asya'nın en büyük kütüphanesi kabul ediliyor. Çin Hanedanlığı (1644-1912) tarafından 1909-1912 yılları arasında başkent Pekin'in kent merkezinde kurulan kütüphane, her yıl 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor.

Dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri olan Çin Milli Kütüphanesi, 140 bin metrekarelik alan üzerine kurulu. Klasik eserlerin bulunduğu bina ile okuma ve ders çalışma hizmeti veren kısımlar, birbirinden bağımsız. Ziyaretçilerin kullanımına sunulan kısım, fütüristik mimari tarzıyla dikkati çekiyor. Binanın iç tasarımı da katmanlı okuma salonları şeklinde yapılmış.

115 farklı dilde 35 milyonu aşkın eser

Çin Milli Kütüphanesi'nin arşivi, her yıl bünyesine eklenen binlerce eser ve kitapla sürekli büyüyor. 2016 kayıtlarına göre, kütüphanede 115 farklı dilde 35 milyonu aşkın eser bulunuyor.