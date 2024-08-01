İnsan Neyle Yaşar? Tolstoy’dan yaşama dair

Dünya edebiyatının büyük isimlerinden biri olan Lev Tolstoy, sadece bir edebi deha değil, aynı zamanda sıra dışı bir kişiliğe sahipti. Yaşadığı dönemde dünya çapında tanınan bir figür olan Tolstoy, insanlık hali ve eşitlik üzerine derin düşüncelere sahipti. Ona göre, "İnsanın gerçek benliği ruhanidir ve bu benlik herkeste aynıdır. Dolayısıyla, insanlar nasıl eşit olamaz ki?" Bu görüşüyle tüm insanların eşit olduğuna olan inancını güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Tolstoy'un bu derin düşüncelerini yansıtan eserlerinden biri olan "İnsanlar Neyle Yaşar" kitabı, yaşamın anlamı ve insan olmanın özünü sorgulayan unutulmaz bir başyapıttır. Bu eser, Tolstoy'un insan doğasına dair derin gözlemlerini ve felsefi yaklaşımlarını okuyucuyla buluşturur. İşte "İnsanlar Neyle Yaşar" kitabından bazı etkileyici alıntılar…