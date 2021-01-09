İmam Gazzali'nin Kimya-yı Saadet kitabından öğütler

Namazda kalbin gafleti iki sebeple olur. Biri zahir, biri de bâtın ile alâkalıdır. Zahiri olan gaflet şöyledir: Namaz kıldığı yerde kalbini meşgul edecek bir şey görmesi veya bir ses duymasıdır. Kalp de göze ve kulağa tâbidir. Bunun çaresi, hiç ses olmayan bir yerde namaz kılmaktır. Eğer orası karanlık olursa daha iyi olur. Göz de bir yere takılmaktan kurtulur. Birçok zâhidler ve âbidler kendilerine küçük ve karanlık bir oda yaparlar. Çünkü açık, rahat yerde kalp daha çok daralır. İbn Ömer (ra) namaz kılacağı zaman, gözü takılmaması için kılıcı, kitabı ve örtüyü önünden kaldırdı.

İkinci gaflet sebebi bâtınidir. Bu da düşünce ve hayâllerin dağılmasıdır. Bu ise daha zor ve güçtür. Bu da iki şekilde olur. Biri, kalbi bir zaman meşgul eden bir iten doğar . Bunun çaresi, önce işi yapmak, kalbini ondan ayırmak ve sonra namaza durmaktır.