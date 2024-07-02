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İbrahim Tenekeci'nin kaleminden "Tüfeksiz Hareketler"

Kalemiyle gökyüzüne uzanan İbrahim Tenekeci, betimlemeleriyle okuyucusuna harikulade manzaralar sunar. Hakikat ve inceliğin harmanlandığı eserleriyle bizleri eşsiz bir deneyime davet eder. O, yazılarıyla edebiyatımızın aydınlık tarafını ortaya çıkarır. Bunlardan biri de İbrahim Tenekeci'nin yazdığı denemelerin derlenmesinden oluşan "Tüfeksiz Hareketler" eseri. İşte, bu nadide kitaptan birbirinden kıymetli cümleleri sizler için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 10:49
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Bu dünyadaki en hassas terazi, insanın içidir. Yaptığınız iş, içinize siniyor mu?

İbrahim Tenekeci

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Nezaket, üslup ile kendini belli eder. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.

İbrahim Tenekeci

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Doğru. Gölgede olanın gölgesi olmaz.

İbrahim Tenekeci

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Her fırsatta söylüyorum, yine söyleyeyim: Bir insana hak ettiğinden daha fazla değer verirseniz, o insan önce sizi tanımaz.

İbrahim Tenekeci

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Oysa bize, sözünün arkasında değil de, sözünün ortasında duran insanlar lazım.

İbrahim Tenekeci

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