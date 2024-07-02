İbrahim Tenekeci'nin kaleminden "Tüfeksiz Hareketler"

Kalemiyle gökyüzüne uzanan İbrahim Tenekeci, betimlemeleriyle okuyucusuna harikulade manzaralar sunar. Hakikat ve inceliğin harmanlandığı eserleriyle bizleri eşsiz bir deneyime davet eder. O, yazılarıyla edebiyatımızın aydınlık tarafını ortaya çıkarır. Bunlardan biri de İbrahim Tenekeci'nin yazdığı denemelerin derlenmesinden oluşan "Tüfeksiz Hareketler" eseri. İşte, bu nadide kitaptan birbirinden kıymetli cümleleri sizler için bir araya getirdik.