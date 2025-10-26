İbrahim Tenekeci Kimsenin Kalbi

Bugün
Şiir bir ifade biçimi olduğu gibi aynı zamanda hayata karşı bizi güçlendiren yönü bulunan bir ilaçtır. İbrahim Tenekeci şiiri ise gerçeklik kadar doğa, terapi kavramları ile bizi yakalar. Kimsenin Kalbi, nasıl da farkına varamadıklarımızı bizim suratımıza ustaca çarpar. İbrahim Tenekeci'nin kaleminden mısralar: Kimsenin Kalbi...

1/20

🔵

Herkes mahcuptur kalbine karşı

İbrahim Tenekeci

2/20

🔵

Bana hitap etmiyor, olmadığın gün

İbrahim Tenekeci

3/20

🔵

On dört bin altı yüz, geldik sayılır
Kimsenin kalbi, denilen yere
Sıkıştı kalbimiz kimseler arasında...

İbrahim Tenekeci

4/20

🔵

"Herkes mahcuptur
Kalbine karşı..."

İbrahim Tenekeci

5/20

🔵

Hava güzel olsaydı yürürdük biraz
Sesimle seslenirdin bana bir

İbrahim Tenekeci

