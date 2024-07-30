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Hüccetü'l İslam'dan Dil Belası

Dil, kullanmasını bilmeyen insan için en büyük bela. Kullanması bilen biri için ise büyük yarar ve hayırdır. İnsanoğlu dilinden çıkan sözlerin hem kendi hayatı hem başkasının hayatı için ne büyük etkiler oluşturduğundan çok uzaktır. İnsanın konuştukları hayatını etkilediği gibi amellerini de etkilemektedir. Sizlere Gazali'nin meşhur eserlerinden biri olan "Dil Belası" eserinden alıntılar derledik. "Susan kurtulmuştur" diyen İmam Gazali'nin dilin hikmet ve zararlarını içeren eserinden işte o hikmet dolu satırlar...

Giriş Tarihi: 30.07.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:49
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"Adamın biri Hasan-ı Basri'ye, 'Falanca senin gıybetini yaptı' dedi. Bunun üzerine o gıybet edene bir tabak taze hurma göndererek, 'İşittiğime göre, sevaplarından bana hediye etmişsin. Buna karşılık ben de sana bu hurmayı hediye gönderdim. Ama kusuruma bakma, senin hediyen kadar kıymetli bir şey gönderemedim' demiştir."

İmam Gazali

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"Bir insana fazla ve boş konuşmadan daha kötü bir şey verilmemiştir."

İmam Gazali

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"Dil, insanları saptırmada şeytanın en büyük aletidir."

İmam Gazali

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"Arkadaşlarının ayıplarını zikretmek istediğinde kendi ayıplarını hatırla."

İmam Gazali

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Hasan-ı Basrî (rah) der ki:

"Sana dedikodu getiren, senin de dedikodunu yapar."

İmam Gazali

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