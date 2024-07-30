Hüccetü'l İslam'dan Dil Belası

Dil, kullanmasını bilmeyen insan için en büyük bela. Kullanması bilen biri için ise büyük yarar ve hayırdır. İnsanoğlu dilinden çıkan sözlerin hem kendi hayatı hem başkasının hayatı için ne büyük etkiler oluşturduğundan çok uzaktır. İnsanın konuştukları hayatını etkilediği gibi amellerini de etkilemektedir. Sizlere Gazali'nin meşhur eserlerinden biri olan "Dil Belası" eserinden alıntılar derledik. "Susan kurtulmuştur" diyen İmam Gazali'nin dilin hikmet ve zararlarını içeren eserinden işte o hikmet dolu satırlar...