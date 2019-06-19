Herman Melville’in yolu neden İstanbul'a düştü?
Moby Dick isimli romanın yazarı Herman Melville'in, dünya edebiyatının geç keşfedilen isimlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Peki hayatı sıra dışı yaşanmışlıklarla dolu olan yazar Melville'in önyargılarla yaklaştığı İstanbul'a sonradan aşık olma nedenini? Sizler için Melville'in İstanbul gözlemlerinden notlarını derledik.
Giriş Tarihi: 19.06.2019
08:59
Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
11:45
Moby Dick isimli romanın yazarı Amerikalı Herman Melville'in yolu neden İstanbul'a düştü? Öncelikli hedefi neydi? Önyargılarla yaklaştığı İstanbul'a sonradan aşık olan yazar Melville'in İstanbul gezisinden anekdotlar…
Dünya edebiyatının en önemli eserlerinden kabul edilen
Moby Dick isimli romanın yazarı Amerikalı Herman Melville, 1819 yılında New York'ta dünyaya gelir. Babası, ardında yüklü bir miktarda borç bırakarak öldüğü için çok erken yaştan itibaren çeşitli işlerde çalışır. Önce Liverpool'a giden bir gemide, sonra balina avına çıkan bir gemide görev alır.
Zorlu koşullara dayanamayıp birkaç arkadaşıyla gemiyi terk eder ve bir süre Typee yerlileri arasında yaşar. Otuz yaşlarında Amerika'ya döndüğünde, deniz seferlerinden tamamen soğumuştur ama yazacağı kitaplara da birçok malzeme toplamıştır. Başından geçenleri gerçekdışı öğelerle zenginleştirerek anlattığı Typee, Omoo ve tabi ki Moby Dick isimli romanları ülkede epey ses getirir.
Melville, 1856 yılında Avrupa ve Doğu Akdeniz seyahatine çıkar. Bu gezi sırasında tuttuğu günlüğü
Journal up thr Straits, October 11, 1856 – May 5, 1857 (Boğazlara Yolculuk) ismiyle 1935 yılında yayımlanır. Bu günlüğün bazı çarpıcı bölümleri, daha sonra Amerika'da basılan ve ticaret tutkusunun yozlaştırıldığı ülkesini anlatan kitabı, Kılık Değiştirmiş Dolandırıcı isimli kitabıyla benzerlikler taşır.
Melville yolculuğu esnasında
İstanbul'a da gelir. Liverpool'dan yola çıkan gemisi onu Cebelitarık ve Selanik üzerinden İstanbul'a getirir. Çok fazla kalmaz bu şehirde çünkü nihai hedefi İskenderiye'dir. İlk başta önyargılarla yaklaştığı İstanbul, onu kendine birkaç günde âşık eder.