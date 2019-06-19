Herman Melville’in yolu neden İstanbul'a düştü?

Zorlu koşullara dayanamayıp birkaç arkadaşıyla gemiyi terk eder ve bir süre Typee yerlileri arasında yaşar. Otuz yaşlarında Amerika'ya döndüğünde, deniz seferlerinden tamamen soğumuştur ama yazacağı kitaplara da birçok malzeme toplamıştır. Başından geçenleri gerçekdışı öğelerle zenginleştirerek anlattığı Typee, Omoo ve tabi ki Moby Dick isimli romanları ülkede epey ses getirir.