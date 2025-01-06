Yayınlanma Tarihi:
Ocak 06, 2025 16:52
Güncelleme Tarihi: Ocak 06, 2025 16:53
Dünyaya gelmiş olmakla bir hüzne gark oluruz. O yüzdendir ki; insan insana hem muhtaç hem de şifadır. Bazen iyi insanların da başına kötü şeyler gelir. Bize ilişen musibetler, farkındalığımıza gölge düşürebilirler. Fakat şunu bilmeliyiz ki, kendi özünün ışığı hala canlıdır ve hiçbir zaman yok olmamıştır. Sizlere Kemal Sayar'ın Hayat Teselli Bulmaktır eserinden teselli bulmanızı ümit ettiğimiz bazı mısralar alıntıladık.
1/20
🌾
Hayat bir teselli arayışıdır, doğmakla yaralanmış varlıklarız.
Kemal Sayar
2/20
🌾
İçinin kandilini asla unutma! Şairin dediği gibi, içeriden yanan ışığı kimse söndüremez.
Kemal Sayar
3/20
🌾
En iyilerimiz, merhameti yüreğinde bir mücevher gibi gezdirenlerimiz. En iyilerimiz gönül yapmayı, yara sarmayı bilenlerimiz.
Kemal Sayar
4/20
🌾
İnsanın insana duyduğu ihtiyaç onun zayıflığı değil tam aksine kuvvetidir.
Kemal Sayar
5/20
🌾
Korku ve kaygılar yüzünden şimdi elimizden kaçıp gidiyor. Oysa hayat "şimdi"de çiçek açar.