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Gassan Kanafani'nin dilinden Filistin'in Çocukları

Direniş sadece tek bir şekilde olmaz. Bunun en güzel kanıtlarından birisi Filistinli yazar Gassan Kanafani. Kalemiyle Filistin direnişini dünyaya duyuran, her satırıyla işgalcileri vuran Kanafani, 36 yaşındayken MOSSAD saldırısında acımasızca öldürülür. Kanafani'nin geride bıraktığı metinleri ve yaşantısı Filistin direnişi için büyük bir örnek olur. Sizler için Gassan Kanafani'nin "Filsitin'in Çocukları" kitabından altı çizilmesi gereken alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:07
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"Bir insan öldüğünde, suçtan söz edecek vakit olmaz."

Gassan Kanafani

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"Nihayetinde, bir savaşçıya neden savaştığını sormazsınız, öyle değil mi? Bu, bir insana neden insan olduğunu sormaya benzer."

Gassan Kanafani

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"Bir fedai geceleri kulağı olmadan hiçbir şeydir. O kulaklarıyla görür…"

Gassan Kanafani

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"Onu kamyonete bir odun parçası gibi nasıl fırlattıklarını görmedin mi? Yahudi bir çocuk olsaydı, bunu asla yapmazlardı."

Gassan Kanafani

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"Bildiğimiz tek şey, yarının bugünden daha iyi olmayacağı ve nehir kıyısında, asla gelmeyecek bir gemiyi özlemle beklediğimiz. Her şeyden koparılma hükmünü giydik; kendi yok oluşumuz dışında her şeyden."

Gassan Kanafani

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