Gassan Kanafani'nin dilinden Filistin'in Çocukları

Direniş sadece tek bir şekilde olmaz. Bunun en güzel kanıtlarından birisi Filistinli yazar Gassan Kanafani. Kalemiyle Filistin direnişini dünyaya duyuran, her satırıyla işgalcileri vuran Kanafani, 36 yaşındayken MOSSAD saldırısında acımasızca öldürülür. Kanafani'nin geride bıraktığı metinleri ve yaşantısı Filistin direnişi için büyük bir örnek olur. Sizler için Gassan Kanafani'nin "Filsitin'in Çocukları" kitabından altı çizilmesi gereken alıntılar derledik.