Edebiyatın yazın ustası: Melih Cevdet Anday

İlk dönem şiirlerinde kısa üçlüklerde yaşama sevinci, savaş karşıtlığı ve aşk temalarını işleyen Anday, "Rahatı Kaçan Ağaç" şiiriyle duygudan düşünceye yöneldiği döneme geçerek dünya sorunlarını düşünür. "Yan Yana" ve "Telgrafhane" şiirleriyle toplumcu şiire yönelen usta şair, 1963'te kaleme aldığı "Kolları Bağlı Odysseus" ve "Ölümsüzlük Ardında Gılgamış" şiirleriyle ise mitolojik unsurlara ve tarihe yönelerek, evrensel değerleri ve Anadolu'daki eski uygarlıkları işler.

"Her mesleğin kural dışı insanları var." diyen Füsun Akatlı şairin farklı dönemlerini nitelerken şu değerlendirmeyi yapıyor: "Melih Cevdet edebiyatımızın kural dışı bir ozanıdır. 1940'lı yıllardan, 'Garip' hareketinin şairlerinden biri olarak başladığı şiir serüveni, şiirimize Rahatı Kaçan Ağaç'tan Teknenin Ölümü'ne, Kolları Bağlı Odyseus'tan Göçebe Denizin Üstünde'ye, Tanıdık Dünya'dan taptaze bir şiir damarından fışkıran son iki kitabı Güneşte ve Yağmurun Altında'ya, başyapıt niteliğinde eserler kazandırarak sürüp gitmiştir."