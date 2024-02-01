Edebiyatın Güçlü Kalemi: Dostoyevski ve Yeraltından Notlar Üzerine

🔴 "Ben şuna inanıyorum ki insan, olay çıkarmaktan, kırıp dökmekten hiçbir zaman kendini alamayacaktır.

Anlamanın tek kaynağı, acı duymaktır. Notlarımın başında anlamanın, insanın baş belası olduğunu söylemiştim;

ama insanın bunu sevdiğini, hiçbir zevke değişmeyeceğini de biliyorum.

Anlama, iki kere iki ile karşılaştırılamayacak kadar üstündür.

İki kere ikiden sonra, yapacak değil, öğrenecek bir şey kalmamıştır artık.

Ancak beş duyunuzu körleştirerek derin düşüncelere dalabilirsiniz.

Aslında anlama da insanı aynı sonuca ulaştırır; ama hiç değilse kendinizi yumruklayarak biraz toparlanırsınız.

İlkel bir davranış olmasına rağmen hiç yoktan iyidir."

📕 Yeraltından Notlar