Edebiyatın Güçlü Kalemi: Dostoyevski ve Yeraltından Notlar Üzerine
Edebiyatın Güçlü Kalemi: Dostoyevski ve Yeraltından Notlar Üzerine
Fyodor Dostoyevski, Rus edebiyatında önemli mevkiye sahip bir yazardır. Eserleri, derin psikolojik analizleri, ahlaki soruları ve insan doğasının karmaşıklığını işlemesiyle tanınır. Ayrıca, dünya edebiyatına modern romanın gelişimine büyük katkılarda bulunarak özellikle "Suç ve Ceza" ve "Karamazov Kardeşler" gibi eserleriyle uluslararası alanda etkileyici bir iz bırakmıştır. Dostoyevski, 19. yüzyıl Rus ve dünya edebiyatında önemli bir figür olarak kabul edilir. Özellikle "Yeraltından Notlar" adlı eseri, Dostoyevski'nin kendi sesini bulduğu ve Gogol'un etkisinden kurtulduğu önemli bir yapıttır. Bu eser, dünyanın en çok okunan klasiklerinden biridir.
Giriş Tarihi: 01.02.2024
17:13
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
17:20