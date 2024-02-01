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Edebiyatın Güçlü Kalemi: Dostoyevski ve Yeraltından Notlar Üzerine

Fyodor Dostoyevski, Rus edebiyatında önemli mevkiye sahip bir yazardır. Eserleri, derin psikolojik analizleri, ahlaki soruları ve insan doğasının karmaşıklığını işlemesiyle tanınır. Ayrıca, dünya edebiyatına modern romanın gelişimine büyük katkılarda bulunarak özellikle "Suç ve Ceza" ve "Karamazov Kardeşler" gibi eserleriyle uluslararası alanda etkileyici bir iz bırakmıştır. Dostoyevski, 19. yüzyıl Rus ve dünya edebiyatında önemli bir figür olarak kabul edilir. Özellikle "Yeraltından Notlar" adlı eseri, Dostoyevski'nin kendi sesini bulduğu ve Gogol'un etkisinden kurtulduğu önemli bir yapıttır. Bu eser, dünyanın en çok okunan klasiklerinden biridir.

Giriş Tarihi: 01.02.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 17:20
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🔴 "Ben şuna inanıyorum ki insan, olay çıkarmaktan, kırıp dökmekten hiçbir zaman kendini alamayacaktır.
Anlamanın tek kaynağı, acı duymaktır. Notlarımın başında anlamanın, insanın baş belası olduğunu söylemiştim;
ama insanın bunu sevdiğini, hiçbir zevke değişmeyeceğini de biliyorum.
Anlama, iki kere iki ile karşılaştırılamayacak kadar üstündür.
İki kere ikiden sonra, yapacak değil, öğrenecek bir şey kalmamıştır artık.
Ancak beş duyunuzu körleştirerek derin düşüncelere dalabilirsiniz.
Aslında anlama da insanı aynı sonuca ulaştırır; ama hiç değilse kendinizi yumruklayarak biraz toparlanırsınız.
İlkel bir davranış olmasına rağmen hiç yoktan iyidir."

📕 Yeraltından Notlar

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Baylar, yemin ederim ki,her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır; gerçek,tam manâsıyla bir hastalık.

📕 Yeraltından Notlar

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İzin vermiyorlar... bırakmıyorlar... iyi bir insan olayım!

📕 Yeraltından Notlar

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Şimdi de kendi kendime şu lüzumsuz suali soruyorum: Kolay elde edilmiş bir saadet mi,
yoksa insanı yücelten ıstırap mı daha iyidir? Evet, hangisi daha iyi?

📕 Yeraltından Notlar

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İnsana en çok acı veren şey, söyledikleriyle söylemek istedikleri arasındaki uçurumdur.

📕 Yeraltından Notlar

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