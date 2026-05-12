Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Edebiyat tarihinde iz bırakan giriş cümleleri

Edebiyat tarihinde iz bırakan giriş cümleleri

Yayınlanma Tarihi: 12.05.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 14:18

İnsanın kendine yaptığı en güzel yatırımlardan olan kitaplar, daha iyi bireyler olmamıza imkan verdiği gibi düşünce biçimlerimizi de geliştirir. Bir kitabın en özel yerleri sonu ve girişidir. Dünya ve Türk edebiyatının en etkili ve sürükleyici giriş cümlelerini araştırdık. İşte, edebiyat tarihinde iz bırakan giriş cümleleri...

1/20

💠

"Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz, herhalde önce nerede doğduğumu, rezil çocukluğumun nasıl geçtiğini, ben doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, tüm o David Copperfield zırvalıklarını filan da bilmek istersiniz, ama ben pek anlatmak istemiyorum. Her şeyden önce, ben bu zımbırtılardan sıkılıyorum. Sonra, onlarla ilgili en ufak bir söz etsem, bizimkilere inmeler iner."

J.D. Salinger - Çavdar Tarlasında Çocuklar

2/20

💠

"Mutlu aileler birbirlerine benzerler. Her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır."

Leo Tolstoy - Anna Karenina

3/20

💠

"Dünyaca kabul edilmiş bir gerçektir, hali vakti yerinde olan her bekar erkeğin mutlaka bir eşe ihtiyacı vardır."

Jane Austen - Aşk ve Gurur

4/20

💠

"Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku, Aydınlık mevsimiydi, Karanlık mevsimiydi, hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı, hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu, hepimiz ya doğruca cennete gidecektik ya da tam öteki yana - sözün kısası, şimdikine öylesine yakın bir dönemdi ki, kimi yaygaracı otoriteler bu dönemin, iyi ya da kötü fark etmez, sadece 'daha' sözcüğü kullanılarak diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederdi."

Charles Dickens - İki Şehrin Hikayesi

5/20

💠

"Mrs. Dalloway çiçekleri kendi alacaktı."

Virginia Woolf - Bayan Dalloway

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mustafa Kara: Hac Mevsimi Bir Aylık Bir İtikaftır

Mustafa Kara: Hac Mevsimi Bir Aylık Bir İtikaftır

Fotoğrafın Sultanı II. Abdülhamid

Fotoğrafın Sultanı II. Abdülhamid

Erteleme rahatsızlığı nedir? Erteleme rahatsızlığı ile nasıl başa çıkılır?

Erteleme rahatsızlığı nedir? Erteleme rahatsızlığı ile nasıl başa çıkılır?

Türkiye’nin en uzun tünelleri

Türkiye'nin en uzun tünelleri

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

App Store

Mobil Uygulamamızı İndirin

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

40 Hadiste yaşam çizgileri

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Troçki’den Humeyni’ye: Kesintisiz devrimler

Troçki'den Humeyni'ye: Kesintisiz devrimler