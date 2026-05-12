Edebiyat tarihinde iz bırakan giriş cümleleri
İnsanın kendine yaptığı en güzel yatırımlardan olan kitaplar, daha iyi bireyler olmamıza imkan verdiği gibi düşünce biçimlerimizi de geliştirir. Bir kitabın en özel yerleri sonu ve girişidir. Dünya ve Türk edebiyatının en etkili ve sürükleyici giriş cümlelerini araştırdık. İşte, edebiyat tarihinde iz bırakan giriş cümleleri...
💠
"Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz, herhalde önce nerede doğduğumu, rezil çocukluğumun nasıl geçtiğini, ben doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, tüm o David Copperfield zırvalıklarını filan da bilmek istersiniz, ama ben pek anlatmak istemiyorum. Her şeyden önce, ben bu zımbırtılardan sıkılıyorum. Sonra, onlarla ilgili en ufak bir söz etsem, bizimkilere inmeler iner."
J.D. Salinger - Çavdar Tarlasında Çocuklar
💠
"Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku, Aydınlık mevsimiydi, Karanlık mevsimiydi, hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı, hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu, hepimiz ya doğruca cennete gidecektik ya da tam öteki yana - sözün kısası, şimdikine öylesine yakın bir dönemdi ki, kimi yaygaracı otoriteler bu dönemin, iyi ya da kötü fark etmez, sadece 'daha' sözcüğü kullanılarak diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederdi."
Charles Dickens - İki Şehrin Hikayesi