Doğu edebiyatının en önemli klasikleri arasında yer alan Tutiname'den öğütler

"Senin kısmetin olan şeyden kaçmış olsan bile, o seni arar, bulur. Kısmetinden başka herhangi bir şeyin arkasında yıllarca koşsan bile elde etmen mümkün değildir.."

Tutiname'nin konusu

📌Tutiname'nin çerçeve hikayesinde Said isimli bir genç, Mahışeker isimli kıza deli divane bir şekilde aşıktır ve onunla evlenir. Said bir gün pazarda gördüğü çok zeki bir kuş olan tutiyi satın alır. Tuti'nin nasihatleriyle kısa zamanda Said'in işleri düzelir, maddi durumu iyileşir. Olaylar Said ve Mahışeker'in ilişkileri ekseninde Tuti'nin verdiği nasihatlar üzerinden işlenir.

Eserin önemi

📌Eserin barındırdığı hikâyeler büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Her şeyden önce hikâyelerin çoğu belirli bir nasihat taşır ve ahlaki niteliğe sahiptir.

📌Fabl tarzında hikâyelerinin yanı sıra, günlük olayların konu edildiği herhangi bir olağanüstü öğe taşımayan basit hikâyeler de mevcuttur.

📌Eserin alındığı kaynak Müslümanlara ait değildir fakat Müslümanlar zamanla yaptıkları tercümelere İslami motifler, ayet hadis ve kıssalar eklemiştir.