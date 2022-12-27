CHP’nin ‘sürgünü’ Erdoğan’ın ‘vatandaşı’: Nazım Hikmet

Biz kuşlara emanet ettik yüreğimizi

Kendi vicdanında özgür

Kendi gökyüzünde göçebe

Kendi vatanında sürgün

Nazım Hikmet, 1902'de Selânik'te doğdu. Mevlevî dervişi olan dedesi Mehmet Nazım Paşa Osmanlı'nın son Selânik valisiydi. İlkokul eğitimini Göztepe Taş Mektebinde tamamlayan Nazım, ortaokula Galatasaray Lisesi'nde başladı. 1917'de ise Nişantaşı Lisesi'nden mezun oldu. 1913'te ilk şiiri Feryad- ı Vatan'ı 11 yaşında kaleme alan Nazım Hikmet, 1921 yılında Milli Mücadele'ye katılmak üzere Anadolu'ya geçti ve Bolu'da öğretmenlik yaptı. Daha sonra Moskova'da Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde iktisat ve siyasal bilimler eğitimi aldı. 1924'te ilk şiir kitabı, "28 Kanunisani" yayımlandı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.