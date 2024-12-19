Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Charles Baudeilaire'in Paris Sıkıntısı

Charles Baudeilaire'in Paris Sıkıntısı

Yayınlanma Tarihi: Aralık 19, 2024 13:58

Fransız edebiyatının öne çıkan ismi Charles Baudeilaire, on dokuzuncu yüzyıl edebiyatı için büyük bir usta olarak kabul edilir. Özellikle "Kötülük Çiçekleri" ile edebiyat dünyasını derinden sarsan Baudeilaire'in en bilinen eserlerindne birisi de Paris Sıkıntısı'dır. Bir dönem sanatçıların Paris merkeziyetçiliğinin oluşmasına da katkı sağlayan eser, Charles Baudeilaire'in en bilinen kitaplarındandır. İşte, Charles Baudeilaire'in Paris Sıkıntısı...

1/20

📄

"Sana benzeyen bir yer var, her şeyin güzel, zengin, dingin ve dürüst olduğu…"

Charles Baudelaire

2/20

📄

"Hep böyle acı mı çekmeli, yoksa hep kaçmalı mı güzelden?"

Charles Baudelaire

3/20

📄

"…yaşam yaşar, yaşam düşe dalar, yaşam acı çeker…"

Charles Baudelaire

4/20

📄

"En korkunç acılar sessiz acılardır."

Charles Baudelaire

5/20

📄

"Bir insana umduğundan daha fazlasını verip onu şaşkınlığa düşürmekten tatlı haz yoktur."

Charles Baudelaire

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Rîm’in Dedesi’ne, Şehid Halid Nebhan’a selam olsun

Rîm’in Dedesi’ne, Şehid Halid Nebhan’a selam olsun

İsmet Kırpınar’ın kaleminden Beyin: Harikalar Diyarı

İsmet Kırpınar'ın kaleminden "Beyin: Harikalar Diyarı"

Ölümü Sevmek: Sokrates ve Mevlânâ

Ölümü Sevmek: Sokrates ve Mevlânâ

Photoshop’a giriş / Photoshop dersleri 1

Photoshop’a giriş / Photoshop dersleri 1

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı

Süleyman Şah’ın türbesinin yeri neden üç kez değiştirildi?

Süleyman Şah'ın türbesinin yeri neden üç kez değiştirildi?

Suriyelilerin Hatay’daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor