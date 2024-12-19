Fransız edebiyatının öne çıkan ismi Charles Baudeilaire, on dokuzuncu yüzyıl edebiyatı için büyük bir usta olarak kabul edilir. Özellikle "Kötülük Çiçekleri" ile edebiyat dünyasını derinden sarsan Baudeilaire'in en bilinen eserlerindne birisi de Paris Sıkıntısı'dır. Bir dönem sanatçıların Paris merkeziyetçiliğinin oluşmasına da katkı sağlayan eser, Charles Baudeilaire'in en bilinen kitaplarındandır. İşte, Charles Baudeilaire'in Paris Sıkıntısı...
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"Sana benzeyen bir yer var, her şeyin güzel, zengin, dingin ve dürüst olduğu…"
Charles Baudelaire
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"Hep böyle acı mı çekmeli, yoksa hep kaçmalı mı güzelden?"
Charles Baudelaire
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"…yaşam yaşar, yaşam düşe dalar, yaşam acı çeker…"
Charles Baudelaire
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"En korkunç acılar sessiz acılardır."
Charles Baudelaire
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"Bir insana umduğundan daha fazlasını verip onu şaşkınlığa düşürmekten tatlı haz yoktur."