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"Cesur Yeni Dünya"dan alıntılar

Yirminci yüzyılın en çok okunan romanlarından olan "Cesur Yeni Dünya", insanların fabrikasyon şeklinde üretildiği, ebeveyn kavramının dillendirilmesinin dahi ayıplandığı ve herkesin tektipleştiği bir distopyayı anlatır. İngiliz yazar Aldous Huxley'in sanayi devriminin olumsuzluklarından hareketle kaleme aldığı "Cesur Yeni Dünya", insanlığa durup, kendisini fark etmesini sağlamayı tavsiye ediyor. Sizler için Aldous Huxley'in çok sevilen "Cesur Yeni Dünya" isimli eserinden sözler, alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 05.01.2023 19:39
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Bedelsiz hiçbir şey yoktur. Mutluluğun bedelinin ödenmesi gerekir.

Aldous Huxley

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Ne sebeple olursa olsun hatanızın üzerinde kara kara düşünmeyin. Temizlenmenin yolu çamurda yuvarlanmak değildir.

Aldous Huxley

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Yalnız olana acımasız davranıyorlar.

Aldous Huxley

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Anlatmak istediğim, sanırım ben, çoğu insandan farklıyım. Eğer insan şişeden farklı çıkarılmışsa...

Aldous Huxley

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Devrim, dış dünyada değil, insanların ruhları ve bedenlerinde gerçekleşmelidir.

Aldous Huxley

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