"Cesur Yeni Dünya"dan alıntılar

Yirminci yüzyılın en çok okunan romanlarından olan "Cesur Yeni Dünya", insanların fabrikasyon şeklinde üretildiği, ebeveyn kavramının dillendirilmesinin dahi ayıplandığı ve herkesin tektipleştiği bir distopyayı anlatır. İngiliz yazar Aldous Huxley'in sanayi devriminin olumsuzluklarından hareketle kaleme aldığı "Cesur Yeni Dünya", insanlığa durup, kendisini fark etmesini sağlamayı tavsiye ediyor. Sizler için Aldous Huxley'in çok sevilen "Cesur Yeni Dünya" isimli eserinden sözler, alıntıları derledik.