Cesur ve İsyankar Bir Nida: Süleyman Nazif

🔸Bu cesur kalemin sahibi, arkadaşı Alaeddin Gövsa'nın anekdotlarına göre;

"1927 yılı aralık sonu ocak başlarında, önce hafif bir soğuk algınlığı ile rahatsızlandı. Bunu ayakta geçirmeye çalıştı. O ay içinde Tokadizade Şekip Bey'e söz verdiği için, onun Rumelihisarı'ndaki evine gitmek üzere dışarıya çıktı. Abdulhak Hâmid'in, "havaların kendisindeki rahatsızlığı artıracağı, dolayısıyla gitmemesi" yolundaki tavsiyelerini ise - sırf sözünü yerine getirmek için- dikkate almadı. Tramvay beklerken, bir hayli soğuğa ve rüzgâra maruz kaldı. Çok güç gerçekleştirdiği bu ziyaret sonrası evine dönünce, ağır bir ateşle yatağa düştü ve 1927 yılının 4 Ocak salı gününü 5 Ocak çarşambaya bağlayan gece saat 23.30'da zatürreden hayata gözlerini yumdu."

Hasta olsa bile sözünden dönmeyen Nazif bu yönleri ile milli şairimiz Mehmet Akif ile çok benzer.

Fransızlara 100 yıl önce inen tokat gibi yazı: Kara Bir Gün