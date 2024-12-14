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Cengiz Dağcı'dan İhtiyar Savaşçı

Yayınlanma Tarihi: Aralık 14, 2024 11:24 Güncelleme Tarihi: Aralık 14, 2024 11:24

Kırım'ın aydınlık siması Cengiz Dağcı, romanlarında daima vatanını, yaşanan savaşları, halkının çektiği eziyetleri anlatmıştır. Savaşı birebir yaşayan hatta esir kamplarında tutulan Dağcı'nın kalemine bu yaşadıkları oldukça gerçekçi bir şekilde yansımıştır. Dağcı'nın "İhtiyar Savaşçı" adlı eseri ise "sürgünde olan bir adamın 45 yıl sonra vatanına kavuşmasını" anlatıyor. İşte, bu eserden sizler için birbirinden manalı cümleleri bir araya getirdik.

1/20

🔸

Yurdun uzağında yaşamın güzelliği olmaz...

Cengiz Dağcı

Cengiz Dağcı'nın kaleminden "Benim Gibi Biri" romanı

2/20

🔸

Zordu bu hayat. Ama yaşamak gerekiyordu.

Cengiz Dağcı

3/20

🔸

Unutuluyordu yaralar. Unutuluyordu ölümler. Yaralara da, ölümlere de en iyi derman zamandı. Yürek yaraları bile onuyordu zamanla.

Cengiz Dağcı

4/20

🔸

... insanın dalak, böbrek, yürek, akciğerine yapışıp kalmışlardı sanki öylesine yakındı insana hatıralar.

Cengiz Dağcı

5/20

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Güzel, senin gözlerinin ve kalbinin görebildiği kadardır.

Cengiz Dağcı

Cengiz Dağcı'nın kaleminden "Dönüş"

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