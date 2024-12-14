Cengiz Dağcı'dan İhtiyar Savaşçı
Yayınlanma Tarihi: Aralık 14, 2024 11:24 Güncelleme Tarihi: Aralık 14, 2024 11:24
Kırım'ın aydınlık siması Cengiz Dağcı, romanlarında daima vatanını, yaşanan savaşları, halkının çektiği eziyetleri anlatmıştır. Savaşı birebir yaşayan hatta esir kamplarında tutulan Dağcı'nın kalemine bu yaşadıkları oldukça gerçekçi bir şekilde yansımıştır. Dağcı'nın "İhtiyar Savaşçı" adlı eseri ise "sürgünde olan bir adamın 45 yıl sonra vatanına kavuşmasını" anlatıyor. İşte, bu eserden sizler için birbirinden manalı cümleleri bir araya getirdik.
1/20
🔸
Yurdun uzağında yaşamın güzelliği olmaz...
Cengiz Dağcı
5/20
🔸
Güzel, senin gözlerinin ve kalbinin görebildiği kadardır.
Cengiz Dağcı