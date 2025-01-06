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Cengiz Dağcı'dan Benim Gibi Biri

Yayınlanma Tarihi: Ocak 06, 2025 16:05 Güncelleme Tarihi: Ocak 06, 2025 16:05

Kırım'ın gür sesi Cengiz Dağcı, kaleme aldığı kitaplarda Kırım Türklerinin çektiği sıkıntıları anlatmış, Rus zulmü altındaki hayatlarını konu olarak işlemiştir. Türk dünyasının güçlü kalemi, "Ben Gibi Biri" adlı romanında çektiği sıkıntıları, zorlu savaş koşullarını ve sonunda nasıl bir insana dönüştüğünü okurunu etkili bir şekilde aktarmıştır. İşte, bu pek kıymetli eserden sizler için birbirinden anlamlı alıntıları bir araya getirdik.

1/20

🔹

Her şey geçer, her şey unutulur bu dünyada.

CENGİZ DAĞCI

2/20

🔹

Yalnızlık, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmaktan başka bir şey değildi.

CENGİZ DAĞCI

3/20

🔹

Düşünme. Değmez. Hayat bu!

CENGİZ DAĞCI

4/20

🔹

Yıllarca kaçmıştım hayattan. İnsansız bir hayat özlemiştim.

CENGİZ DAĞCI

5/20

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İnsanlara karşı duyduğum korku bildiğim tüm korkuların en büyüğüydü.

CENGİZ DAĞCI

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