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Cemil Meriç'in ufuk açıcı sözleri

Hayatını kitaplar arasında geçiren, kitaptan ayrılığı yaşamdan ayrılığa denk gören, fikrin çilesinden geçmiş bir öncü olan Cemil Meriç, düşünce hayatımızın en bereketli damarlarından biridir. Kaleme aldığı eserleri, farklı düşünceleri ve irfan-kültür kavramları ile çağının önde gelen yazarlarından, düşünürlerinden olarak kabul edilen Meriç, ülkemizin düşünsel serüveninde önemli bir konumdadır. Vefatının 37. yıl dönümünde Cemil Meriç'in ufuk açıcı sözlerine yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:23
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"Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim."

Cemil Meriç

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"Üç kıtaya hâkim olmuş bir medeniyetin dünyaya adalet ve kardeşlik dağıtmış bir ülkenin hiçbir zıpçıktı 'uygarlığı' taklide ihtiyacı yoktur."

Cemil Meriç

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"Yaşamak yaralanmaktır. Yaralanmak da güzel."

Cemil Meriç

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"İnsan zekâsı çevresinden tiksindiği için sanata ve felsefeye sığınır."

Cemil Meriç

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"Önce bir pırıltıdır Doğu, bir özleyiştir. Efsaneyle şiir kanatlıdırlar. İlim ağır ağır ilerler."

Cemil Meriç

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