Cemil Meriç'in ufuk açıcı sözleri

Hayatını kitaplar arasında geçiren, kitaptan ayrılığı yaşamdan ayrılığa denk gören, fikrin çilesinden geçmiş bir öncü olan Cemil Meriç, düşünce hayatımızın en bereketli damarlarından biridir. Kaleme aldığı eserleri, farklı düşünceleri ve irfan-kültür kavramları ile çağının önde gelen yazarlarından, düşünürlerinden olarak kabul edilen Meriç, ülkemizin düşünsel serüveninde önemli bir konumdadır. Vefatının 37. yıl dönümünde Cemil Meriç'in ufuk açıcı sözlerine yakından bakalım.