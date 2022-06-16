Cemil Meriç’in ilk yazısı: Geç Kalmış Bir Musahabe

🔸 Cemil Meriç'in bu kadar renkli, önyargıların tuzağından temizlenmiş, serâzad düşünceli bir keskin kalem haline gelmesinde çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Hatay'ın kozmopolit ortamının önemli bir rolü vardı.

🔸 Bir liman olarak gördüğü kitaplarla tanışması henüz 4 yaşında iken gerçekleşti. Bu yaşta okumayı öğrenmesiyle gözlerinin bozuk olduğu da anlaşıldı. Henüz o yaşta 4 derece miyoptu gözleri.

🔸 Gözleri ileri derecede bozuk olmasına rağmen hiç durmadan okurdu. 11 bin kitaptan oluşan bir kütüphaneye sahipti.

🔸 İlk yazısı olan "Geç Kalmış Bir Musahabe", gözlerinin henüz gördüğü bir dönemde yani 29 Eylül 1933'te Yenigün'de yayımlandı.

Modern çağın filozofu: Cemil Meriç