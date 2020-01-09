Cemal Süreya'nın Papirüs'ten Başyazılar kitabından alıntılar

"Türk edebiyatına çeşitli açılardan bakan, o açılardan gördüklerini değerlendiren, sorunlara bir düşünür, bir denemeci, bir şair olarak yaklaşan ve çözüm arayan, çözüm getiren önemli yazılardır Cemal Süreya'nın yazıları." - Muzaffer Buyruk

Eğitim yılları

📌Annesini 7 yaşında kaybeden Cemal Süreya, annesinin ölümünden sonra iyi bir eğitim alması için halasının yanına İstanbul'a gönderildi. Beyoğlu 37. İlkokuluna başladı: "Ben ilkokula bir yıl geç gittim. Hastaydım. Gittiğim zaman okumayı yazmayı her şeyi biliyordum." şeklinde anlatıyordu ilkokul yıllarını...

📌Ortaokulun ikinci yılında Dostoyevski'nin eserleri ile tanışan Süreya, Karamazov Kardeşler romanının üzerindeki etkiyi vurgulamak için şunları yazmıştı: "Aslında ikinci bir doğum tarihim de var ben: 1943. Dostoyevski'yi okudum, ondan sonra hiç huzur kalmadı bende. Beni edebiyata, şiire iten şeylerde tuhaf bir şekilde en çok bir romancının, Dostoyevski'nin etkisini buluyorum."

📌Ortaokuldan sonra Haydarpaşa Lisesine parasız yatılı olarak kaydolan Süreya, liseyi iyi derece bitirdi daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Maliye ve İktisat Bölümünde eğitimini sürdürdü. Sezai Karakoç'la olan dostlukları bu yıllarda başladı.

Cemal Süreya'dan 1 kitap 1 cümle