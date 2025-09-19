Carl Gustav Jung’un Aforizmaları
Yayınlanma Tarihi: 19.09.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:04
Derinlik psikolojisinin üç büyük kurucusundan biri olarak kabul edilen Carl Gustav Jung, 20. yüzyıla damga vurmuş İsviçreli bir psikiyatrist idi. 36 yaşında Uluslararası Psikanaliz Birliği'nin ilk başkanı olan Jung daha çok toplumsal bilinçaltı kavramı ile hatırlanmıştı. Çalışmaları ile modern dönemin öncüleri arasında sayılan Carl Gustav Jung'un aforizmalarını araştırdık.
5/56
📍
Duygu, bir yandan sıcaklığıyla her şeyi var eden, yani tüm gereksizlikleri yakıp kül eden simya ateşidir, bir yandan da çeliğin taşla buluştuğu, kıvılcımın çaktığı andır: çünkü bütün bilinçlenmelerin ana kaynağı duygudur. Duygu olmadan karanlığın aydınlığa, ataletin harekete dönüşmesi imkânsızdır.
Carl Gustav Jung