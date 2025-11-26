Calvino'nun görünmez kentleri
Yayınlanma Tarihi: 26.11.2025 12:50
Modern dönemin büyük yazarlarından Calvino'nun Görünmez Kentler'i, Kubilay Han'ın coğrafyasında seyahat eden Polo'yu anlatıyor. Modern edebiyatının kentlere dair en önemli eserlerinden biri olan Görünmez Kentler, okuru farklı iklimlere taşıyor. İşte, Calvino'nun görünmez kentleri...
2/15
💠
Merdivenli yolların kaç basamaktan oluştuğundan, kemer kavislerinin açı derinliğinden, çatıların hangi kurşun levhalarla kaplandığından söz edebilirim sana; ama şimdiden biliyorum, hiçbir şey söylememiş olacağım sonunda. Zira bir kenti kent yapan şey bunlar değildir, kapladığı alanın ölçüleri ile geçmişinde olup bitenler arasındaki ilişkidir: bir sokak lambasının yerden yüksekliği ve orada idam edilen zorbanın sallanan ayakları ile yer arasındaki uzaklıktır; o lambadan karşı parmaklığa gerilen ip ve kraliçenin düğün alayının geçeceği güzergâhı donatan süslemelerdir…
Italo Calvino - Görünmez Kentler