Calvino'nun görünmez kentleri

Yayınlanma Tarihi: 26.11.2025 12:50

Modern dönemin büyük yazarlarından Calvino'nun Görünmez Kentler'i, Kubilay Han'ın coğrafyasında seyahat eden Polo'yu anlatıyor. Modern edebiyatının kentlere dair en önemli eserlerinden biri olan Görünmez Kentler, okuru farklı iklimlere taşıyor. İşte, Calvino'nun görünmez kentleri...

Belki de kent yaşamının kriz noktasına yaklaşmaktayız ve Görünmez Kentler, yaşanmaz hale gelen kentlerin kalbinden doğan bir rüya.

Italo Calvino - Görünmez Kentler

Merdivenli yolların kaç basamaktan oluştuğundan, kemer kavislerinin açı derinliğinden, çatıların hangi kurşun levhalarla kaplandığından söz edebilirim sana; ama şimdiden biliyorum, hiçbir şey söylememiş olacağım sonunda. Zira bir kenti kent yapan şey bunlar değildir, kapladığı alanın ölçüleri ile geçmişinde olup bitenler arasındaki ilişkidir: bir sokak lambasının yerden yüksekliği ve orada idam edilen zorbanın sallanan ayakları ile yer arasındaki uzaklıktır; o lambadan karşı parmaklığa gerilen ip ve kraliçenin düğün alayının geçeceği güzergâhı donatan süslemelerdir…

Italo Calvino - Görünmez Kentler

Eğer bir binada hiçbir tabela, hiçbir figür yoksa binanın biçimi ve kentin düzeni içindeki yeri, işlevini göstermeye yeterlidir: krallık sarayı, hapishane, darphane, ilkokul.

Italo Calvino - Görünmez Kentler

Bellek denen şey çok zengin: sürekli yineler göstergeleri, yineler ki kent var olmaya başlasın.

Italo Calvino - Görünmez Kentler

"Tüm amblemleri tanıdığım gün," diye sordu Marco'ya "imparatorluğuma sahip olabilecek miyim nihayet?"

Venedikli: "Hiç heveslenme Hünkârım: o gün sen kendin amblemler arasında amblem olacaksın.

Italo Calvino - Görünmez Kentler

