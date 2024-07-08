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Bir papağan tarafından anlatılan masal: Tutiname

"Ey Tûti, sana cidden imreniyorum. Çünkü âşık olmadığın için rahat ve huzur içinde yaşıyorsun…" satırlarını içinde barındıran eser Tûtînâme: Doğu'nun bilgeliği ve ahlaki değerlerinin temsilini üstlenen papağanın anlattığı hikâyeler silsilesini içerir. Aslı Sanskritçe olan Tûtî-nâme, papağanın yetmiş hikayesi anlamına gelir. Masal, eşine çok düşkün olan bir beyin sefere çıktığında hanımının kendisini yalnız hissetmemesi için bir papağan almasıyla başlar. Bu papağan kadını aylarca anlattığı hikayelerle oyalar. Bu esrarengiz eserden bazı alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 08.07.2024 12:49
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İki taraflı olmayan muhabbet hiçbir zaman kalıcı değildir.

Ziya' al-Din Nakhshabi

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Çünkü insanın lisanı, kalbinin tercümanıdır.

Ziya' al-Din Nakhshabi

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Doğrunun yardımcısı Hazret-i Allah'tır.

Ziya' al-Din Nakhshabi

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Aşkı sinende nihan eyle...

Ziya' al-Din Nakhshabi

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...af ve kerem, öfkeye ve hiddete galiptir.

Ziya' al-Din Nakhshabi

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